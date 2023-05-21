Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Готов объяснить свои решения»: Карасев дал комментарий после дерби

    «Готов объяснить свои решения»: Карасев дал комментарий после дерби

    Главный арбитр матча «Спартак» – ЦСКА Сергей Карасев высказался после дерби.

    • Карасев удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу.
    • В концовке встречи он поставил пенальти в ворота ЦСКА.

    – Дерби есть дерби, оно не могло быть другим.

    – Президент РПЛ вновь выступил за то, чтобы судьи объясняли свои решения в послематчевых интервью. Вы готовы?

    – Если нам скажут, что после матча мы должны комментировать, встретимся с вами на стадионе и будем что-то говорить. Сейчас я говорю, что дерби – это всегда тяжело. Тем более, когда это «Спартак» – ЦСКА. А дальше инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии посмотрят, дадут оценку.

    – После того, как они ее дадут, вы готовы объяснить свои решения?

    – Мы обсудим с департаментом судейства. Если надо будет – я готов.

    Новости по теме
    «Горько и больно за безобразие, которое тут творится»: речь Федотова в раздевалке ЦСКА после матча со «Спартаком» 10
    Мостовой – о дерби: ««Спартак» не может – судья поможет» 30
    «Спартак» абсолютно логично обыграл ЦСКА. Но счет не главное, главное – эмоции
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:07
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18432

      paracetamol 5 минут назад

      Инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии для свистуна куда важнее мнения болельщиков. Так уж у нас устроен бюрократический РФС!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17536

      Garrincha58 25 минут назад

      кому от этих решений департамента судейства какие бы они не были будет легче особенно для ЦСКА засудил самовлюблённый судейка команду украл у них может даже серебро и ему за это ничего не будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19806

      Cleaner 47 минут назад

      Блаблабла от Карасева. Испортил игру и не извинился...(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +598

      zenitforever2015 1 час назад

      Карась и VAR обделались по полной ...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34387

      VVM1964 > zenitforever2015 28 минут назад

      Примеры пожалуйста !!! Видимо первый пример для более детального рассмотрения - гол Игнатова, забитый из СОМНИТЕЛЬНОГО офсайда !!! Второй пример - это не назначенный пенальти на ОТКРОВЕННЫЙ наступ на ногу, ну ЕСТЕСТВЕННО если бы это было в матче с Зенитом, то это был бы "совсем другой наступ" и пенальти !!! Ваши д в о й н ы е стандарты и лживость суждений уже ВСЕХ достали !!! И главное - вам уже НАРИСОВАЛИ чемпионство, что вы еще сюда то лезете !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +106

      BVG4 1 час назад

      Карасева всегда считал самым принципиальным и бесстрашным судьей1 Лучшим из всех наших отечественных. Сегодня увидел, что это далеко не так! В обсосанных и обделанных трусах досуживал концовку дерби....

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1374

      кaстрюлька > BVG4 1 час назад

      Ему хряки пообещали новые кожаные трусы со щетиной

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      кaстрюлька 1 час назад

      Хряки прикормили ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +573

      FCSpartakM > кaстрюлька 1 час назад

      когда гол отменили особенно

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 