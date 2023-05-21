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  • «Готов объяснить свои решения»: Карасев дал комментарий после дерби

«Готов объяснить свои решения»: Карасев дал комментарий после дерби

21 мая 2023, 22:07
12

Главный арбитр матча «Спартак» – ЦСКА Сергей Карасев высказался после дерби.

  • Карасев удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу.
  • В концовке встречи он поставил пенальти в ворота ЦСКА.

– Дерби есть дерби, оно не могло быть другим.

– Президент РПЛ вновь выступил за то, чтобы судьи объясняли свои решения в послематчевых интервью. Вы готовы?

– Если нам скажут, что после матча мы должны комментировать, встретимся с вами на стадионе и будем что-то говорить. Сейчас я говорю, что дерби – это всегда тяжело. Тем более, когда это «Спартак» – ЦСКА. А дальше инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии посмотрят, дадут оценку.

– После того, как они ее дадут, вы готовы объяснить свои решения?

– Мы обсудим с департаментом судейства. Если надо будет – я готов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Карасев Сергей
Комментарии (12)
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BVG4
1684696531
Карасева всегда считал самым принципиальным и бесстрашным судьей1 Лучшим из всех наших отечественных. Сегодня увидел, что это далеко не так! В обсосанных и обделанных трусах досуживал концовку дерби....
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zenitforever2015
1684698041
Карась и VAR обделались по полной ...
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Garrincha58
1684700159
кому от этих решений департамента судейства какие бы они не были будет легче особенно для ЦСКА засудил самовлюблённый судейка команду украл у них может даже серебро и ему за это ничего не будет
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paracetamol
1684701338
Инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии для свистуна куда важнее мнения болельщиков. Так уж у нас устроен бюрократический РФС!
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neveldomha
1684705145
Вообще Соболя нужно привлекать к уголовной ответственности за пропаганду лгбт отношений. На всю страну в прямом эфире предложил Роше отсосать у него. Ужас.
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mutabor0992
1684705227
Сегодня Карась реально облажался!p.s.Потерял контроль над матчем.p.p.s.Нет европейских матчей,вот и пошла КВАливикация на спад.
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Дядя Серёжа
1684721154
Разговоры закончатся, медальки не разыграны, давайте играть в футбол.
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Таврида
1684732394
Послушаем что там Карасев на ЭСК будет квакать про пенальти и про удаление Роши.
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