«Готов объяснить свои решения»: Карасев дал комментарий после дерби

Главный арбитр матча «Спартак» – ЦСКА Сергей Карасев высказался после дерби.

Карасев удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу.

В концовке встречи он поставил пенальти в ворота ЦСКА.

– Дерби есть дерби, оно не могло быть другим.

– Президент РПЛ вновь выступил за то, чтобы судьи объясняли свои решения в послематчевых интервью. Вы готовы?

– Если нам скажут, что после матча мы должны комментировать, встретимся с вами на стадионе и будем что-то говорить. Сейчас я говорю, что дерби – это всегда тяжело. Тем более, когда это «Спартак» – ЦСКА. А дальше инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии посмотрят, дадут оценку.

– После того, как они ее дадут, вы готовы объяснить свои решения?

– Мы обсудим с департаментом судейства. Если надо будет – я готов.