«Готов объяснить свои решения»: Карасев дал комментарий после дерби

Инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии для свистуна куда важнее мнения болельщиков. Так уж у нас устроен бюрократический РФС!
Главный арбитр матча «Спартак» – ЦСКА Сергей Карасев высказался после дерби.
- Карасев удалил Александра Соболева и Виллиана Рошу.
- В концовке встречи он поставил пенальти в ворота ЦСКА.
– Дерби есть дерби, оно не могло быть другим.
– Президент РПЛ вновь выступил за то, чтобы судьи объясняли свои решения в послематчевых интервью. Вы готовы?
– Если нам скажут, что после матча мы должны комментировать, встретимся с вами на стадионе и будем что-то говорить. Сейчас я говорю, что дерби – это всегда тяжело. Тем более, когда это «Спартак» – ЦСКА. А дальше инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии посмотрят, дадут оценку.
– После того, как они ее дадут, вы готовы объяснить свои решения?
– Мы обсудим с департаментом судейства. Если надо будет – я готов.