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    • Глава «Локомотива»: «Переговоры с Дзюбой на финишной прямой»

    Глава «Локомотива»: «Переговоры с Дзюбой на финишной прямой»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб почти договорился о продлении нападающего Артема Дзюбы.

    «Дзюба восстанавливается, всe идeт по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артeмом находятся на финишной прямой

    Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы всe объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», – сказал Нагорных.

    • Игрок в команде с февраля.
    • Нынешний контракт истекает летом.
    • Дзюба пропустил 2 последних матча «Локо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18410

      paracetamol 1 час назад

      Зюба, тряси с них по-полной. Некер немцам все наше бабло отдавать!

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