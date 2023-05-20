Глава «Локомотива»: «Переговоры с Дзюбой на финишной прямой»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных сообщил, что клуб почти договорился о продлении нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба восстанавливается, всe идeт по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артeмом находятся на финишной прямой

Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы всe объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», – сказал Нагорных.