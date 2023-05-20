АПЛ. «Тоттенхэм» проиграл «Брентфорду» (1:3) и рискует выбыть из зоны еврокубков

«Тоттенхэм» потерпел домашнее поражение от «Брентфорда» в 37-м туре чемпионата Англии.

Гарри Кейн открыл счет на восьмой минуте, на что соперник ответил тремя голами после перерыва.

«Тоттенхэм» уже сегодня вылетит из зоны еврокубков, если «Астон Вилла» не проиграет «Ливерпулю».

Они занимают седьмое место в таблице АПЛ, дающее право участвовать в квалификации Лиги конференций.

Англия. АПЛ. 37-й тур

Тоттенхэм – Брентфорд – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Кейн, 8; 1:1 – Мбеумо, 50; 1:2 – Мбеумо, 62; 1:3 – Висса, 88.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ