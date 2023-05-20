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    Три клуба следят за будущим Канселу

    Защитник «Баварии» Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», интересен нескольким клубам.

    Мюнхенцы не будут выкупать арендованного игрока за 70 миллионов евро, поэтому он вернется в Англию.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гваридиола на португальца не рассчитывает, в связи с чем его постараются продать.

    В список претендентов на Канселу входят «Арсенал», «Реал» и «Барселона».

    При этом мадридцы хотят использовать профильного правого защитника на левом фланге обороны, чтобы Эдуардо Камавинга вернулся в среднюю линию.

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    Источник: Sport1.de

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