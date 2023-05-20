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  • Промес: «Зенит» нас больше не уважает – пора заканчивать с их чемпионствами»

Промес: «Зенит» нас больше не уважает – пора заканчивать с их чемпионствами»

20 мая 2023, 12:12
5

Квинси Промес высказался о противостоянии «Спартака» и «Зенита».

– За все годы, что ты играешь за «Спартак», мы ни разу не побеждали в Санкт-Петербурге. Хотя только в этом сезоне играли там трижды. Есть понимание, как сломать эту традицию?

– Я устал от этого, что тут сказать. Мы просто обязаны исправиться. Много говорить о «Зените» я не хочу. Это ведь даже не дерби. ЦСКА – да. Но не «Зенит».

Это обычный соперник, к которому мы едем в гости с целью обыграть его, как любую другую команду.

– То есть матчи с армейцами принципиальнее?

– Лично для меня – конечно! «Зенит» хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве.

– При этом игры с «Зенитом» получаются в последнее время самыми конфликтными.

– А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле.

Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы?

– Пять.

– Вот и ответ. За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это.

Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, – такая цель дает запредельную мотивацию.

– Ты веришь, что мы способны сделать это в следующем сезоне?

– А иначе зачем я здесь? И все в «Спартаке» должны жить этой целью. Окей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел.

Я вернулся в «Спартак» помочь ему снова быть на первом месте. И никаких оправданий, если это не так, быть не может. Вот о чем нужно помнить всегда.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Промес Квинси
Комментарии (5)
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Taps
1684577723
Облезьяна ещё и говорить умеет ?
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АлексМак
1684579325
Хрена лысого
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Рыло свина
1684580436
хоть "эфиоп" Антоха определят правильный вектор и место применение силы.
Ответить
mamba9090909
1684583379
И это говорит главный провокатор, спровоцировавший драку. Хамству нет предела.
Ответить
Kollljan
1684588508
Сначала, Антоха-губошлёп, съезди на родину и на киче за наркоту отсиди. А потом уж будешь в футбол играть... если сможешь.
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