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    • Промес: «Зенит» нас больше не уважает – пора заканчивать с их чемпионствами»

    Промес: «Зенит» нас больше не уважает – пора заканчивать с их чемпионствами»

    Квинси Промес высказался о противостоянии «Спартака» и «Зенита».

    – За все годы, что ты играешь за «Спартак», мы ни разу не побеждали в Санкт-Петербурге. Хотя только в этом сезоне играли там трижды. Есть понимание, как сломать эту традицию?

    – Я устал от этого, что тут сказать. Мы просто обязаны исправиться. Много говорить о «Зените» я не хочу. Это ведь даже не дерби. ЦСКА – да. Но не «Зенит».

    Это обычный соперник, к которому мы едем в гости с целью обыграть его, как любую другую команду.

    – То есть матчи с армейцами принципиальнее?

    – Лично для меня – конечно! «Зенит» хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве.

    – При этом игры с «Зенитом» получаются в последнее время самыми конфликтными.

    – А потому что «Зенит» нас больше не уважает. Мне не нравится, что доходит уже до прямых драк на поле.

    Я хочу побеждать их в футболе, а не в кулачном бою. Все это идет от неуважения. Сколько лет подряд они чемпионы?

    – Пять.

    – Вот и ответ. За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака» и всех остальных. Но тем важнее для нас переломить это.

    Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, – такая цель дает запредельную мотивацию.

    – Ты веришь, что мы способны сделать это в следующем сезоне?

    – А иначе зачем я здесь? И все в «Спартаке» должны жить этой целью. Окей, «Зенит», ты пять лет первый. Браво, ребята. Но всему есть предел.

    Я вернулся в «Спартак» помочь ему снова быть на первом месте. И никаких оправданий, если это не так, быть не может. Вот о чем нужно помнить всегда.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии8
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      Рейтинг: +7080

      mamba9090909 20 минут назад

      И это говорит главный провокатор, спровоцировавший драку. Хамству нет предела.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1850

      Suvorov51 28 минут назад

      О, как помойка вонь разносит, над Невой вонища от ****, словно в помойке, а кто то там про говорящую обезьяну сказанул, про помойных он сказал, так что то ды чудак человек не туда пернул

      0
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    • ...
      Рейтинг: +335

      Рыло свина 1 час назад

      хоть "эфиоп" Антоха определят правильный вектор и место применение силы.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +440

      АлексМак 1 час назад

      Хрена лысого

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      7:1 1 час назад

      да ладно, в общем-то, всё ровно сказал, как и должен. только это вряд ли сбудется в обозримом будущем)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1408

      Taps 1 час назад

      Облезьяна ещё и говорить умеет ?

      2
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      Рейтинг: +2326

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Хряки это коврик для ног Зенита об который они успешно вытирают ноги. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +5168

      Питерский князь 2 часа назад

      Заносчивые мАсквичи.
      Обувь должны нам чистить.
      :)))

      3
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