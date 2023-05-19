Бывший тренер Безбородова – о судье: «За хорошие деньги может напортачить. А уж если «Спартак» судит...»

Экс-тренер «Химок» Александр Пискарев высказался о российских судьях.

– С удивлением узнали, что в минском «Динамо» у вас играл Владислав Безбородов. Что за футболист был?

– Чем-то напоминал Генича. Ха! Тоже нападающий, сложения одинакового. Привез его агент из «Вентспилса». Там был тренер англичанин, он Безбородова зачехлил. Да и я ставил Влада мало. Не вытягивал!

– Как судья Безбородов вам нравится?

– Мне кажется, ангажированный бывает. Вот честно говорю! А уж если «Спартак» судит – обязательно напортачит. Гляжу и думаю: ну как можно его на «Спартак» назначать? Он же из Петербурга! Неужели никто не понимает?

– Из нынешних арбитров кто для вас номер один?

– Лысый неплохо судит. Карасев.

– Лучше, чем Безбородов?

– Да-а! Может напортачить. За очень хорошие деньги, наверное. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.