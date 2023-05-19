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    • Бывший тренер Безбородова – о судье: «За хорошие деньги может напортачить. А уж если «Спартак» судит...»

    Бывший тренер Безбородова – о судье: «За хорошие деньги может напортачить. А уж если «Спартак» судит...»

    Экс-тренер «Химок» Александр Пискарев высказался о российских судьях.

    – С удивлением узнали, что в минском «Динамо» у вас играл Владислав Безбородов. Что за футболист был?

    – Чем-то напоминал Генича. Ха! Тоже нападающий, сложения одинакового. Привез его агент из «Вентспилса». Там был тренер англичанин, он Безбородова зачехлил. Да и я ставил Влада мало. Не вытягивал!

    – Как судья Безбородов вам нравится?

    – Мне кажется, ангажированный бывает. Вот честно говорю! А уж если «Спартак» судит – обязательно напортачит. Гляжу и думаю: ну как можно его на «Спартак» назначать? Он же из Петербурга! Неужели никто не понимает?

    – Из нынешних арбитров кто для вас номер один?

    – Лысый неплохо судит. Карасев.

    – Лучше, чем Безбородов?

    – Да-а! Может напортачить. За очень хорошие деньги, наверное. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2490

      alefreddy 10 минут назад

      все по делу и по Газпрему

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