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    Сборная Ганы готова сыграть с Россией

    Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару рассказал о желании провести товарищеский матч с Россией.

    «Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России.

    Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», – заявил Окрару.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Россияне встречались с Ганой один раз – в сентябре 2016 года. Тогда в Москве хозяева поля выиграли 1:0.

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    Источник: Sport24

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