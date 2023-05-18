Сборная Ганы готова сыграть с Россией

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару рассказал о желании провести товарищеский матч с Россией.
«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России.
Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», – заявил Окрару.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Россияне встречались с Ганой один раз – в сентябре 2016 года. Тогда в Москве хозяева поля выиграли 1:0.
Источник: Sport24