Сборная Ганы готова сыграть с Россией

Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару рассказал о желании провести товарищеский матч с Россией.

«Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России.

Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане», – заявил Окрару.