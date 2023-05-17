Генич: «Дзюба перед сном молится на людей из «Торпедо», которые его не подписали»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не жалеет о срыве зимнего трансфера в «Торпедо».
«Думаю, Дзюба перед сном молится на руководство «Торпедо», которое заблокировало его трансфер. Для Артема все сложилось как нельзя лучше», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».
- Дзюбу пригласили в «Торпедо» на просмотр на турецкий сбор, игрок отказался.
- В итоге в феврале Артем подписал контракт до лета с «Локо».
- Дзюба провел за «Локомотив» в РПЛ 9 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: «Бомбардир»