Генич: «Дзюба перед сном молится на людей из «Торпедо», которые его не подписали»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не жалеет о срыве зимнего трансфера в «Торпедо».

«Думаю, Дзюба перед сном молится на руководство «Торпедо», которое заблокировало его трансфер. Для Артема все сложилось как нельзя лучше», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».