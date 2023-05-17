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    • Генич: «Дзюба перед сном молится на людей из «Торпедо», которые его не подписали»

    Генич: «Дзюба перед сном молится на людей из «Торпедо», которые его не подписали»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не жалеет о срыве зимнего трансфера в «Торпедо».

    «Думаю, Дзюба перед сном молится на руководство «Торпедо», которое заблокировало его трансфер. Для Артема все сложилось как нельзя лучше», – сказал Генич на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Дзюбу пригласили в «Торпедо» на просмотр на турецкий сбор, игрок отказался.
    • В итоге в феврале Артем подписал контракт до лета с «Локо».
    • Дзюба провел за «Локомотив» в РПЛ 9 матчей, забил 8 голов, сделал 4 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.05.2023 23:17
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