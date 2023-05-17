Кавазашвили назвал будущего министра спорта России среди действующих игроков

Бывший вратарь СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что форварду «Локомотива» Артему Дзюбе рано заканчивать футбольную карьеру.

«Судя по нынешней игровой форме, Дзюбе пока рано завершать карьеру. Он еще год будет играть на топ-уровне точно. Для этого ему надо оставаться в «Локомотиве» и думать о футболе, а не о том, как набить карман.

Может ли Дзюба стать министром спорта? Он зарекомендовал себя как большой патриот, думаю, может. Если у него действительно будет желание улучшить спорт в стране, то, пожалуйста. У Артема получится», – сказал Кавазашвили.