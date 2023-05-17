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    • Кавазашвили назвал будущего министра спорта России среди действующих игроков

    Кавазашвили назвал будущего министра спорта России среди действующих игроков

    Бывший вратарь СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что форварду «Локомотива» Артему Дзюбе рано заканчивать футбольную карьеру.

    «Судя по нынешней игровой форме, Дзюбе пока рано завершать карьеру. Он еще год будет играть на топ-уровне точно. Для этого ему надо оставаться в «Локомотиве» и думать о футболе, а не о том, как набить карман.

    Может ли Дзюба стать министром спорта? Он зарекомендовал себя как большой патриот, думаю, может. Если у него действительно будет желание улучшить спорт в стране, то, пожалуйста. У Артема получится», – сказал Кавазашвили.

    • 34-летний Дзюба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах за «Локо».
    • Он присоединился к команде в феврале.

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    Источник: «РБ Спорт»

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