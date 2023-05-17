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    • Трансферные цели «МЮ» на лето: в шорт-листе десять футболистов

    Трансферные цели «МЮ» на лето: в шорт-листе десять футболистов

    «Манчестер Юнайтед» определился с главными целями на летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет усилить две позиции – нападающего и полузащитника.

    Главный кандидат на позицию полузащитника:

    Френки де Йонг («Барселона»).

    Альтернативные варианты:

    Мэйсон Маунт («Челси»);

    Матео Ковачич («Челси»);

    Адриан Рабьо («Ювентус»).

    Главные кандидаты на позицию нападающего:

    Гарри Кейн («Тоттенхэм»);

    Виктор Осимхен («Наполи»).

    Альтернативные варианты:

    Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»);

    Душан Влахович («Ювентус»);

    Тэмми Абрахам («Рома»);

    Брайан Бробби («Аякс»).

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    Источник: ESPN

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2183

      jek718875 8 минут назад

      Все перечисленные кандидаты, хотят перейти только в Спартак

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14488

      Skull_Boy 1 час назад

      Блондин теперь точно из Барсы не уйдет раз Бускетс имеет статус "на выход"

      0
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