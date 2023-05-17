Трансферные цели «МЮ» на лето: в шорт-листе десять футболистов

«Манчестер Юнайтед» определился с главными целями на летнее трансферное окно, сообщает ESPN.
Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг хочет усилить две позиции – нападающего и полузащитника.
Главный кандидат на позицию полузащитника:
Френки де Йонг («Барселона»).
Альтернативные варианты:
Мэйсон Маунт («Челси»);
Матео Ковачич («Челси»);
Адриан Рабьо («Ювентус»).
Главные кандидаты на позицию нападающего:
Гарри Кейн («Тоттенхэм»);
Виктор Осимхен («Наполи»).
Альтернативные варианты:
Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»);
Душан Влахович («Ювентус»);
Тэмми Абрахам («Рома»);
Брайан Бробби («Аякс»).
Источник: ESPN