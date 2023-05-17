Ветеран ЦСКА назвал легионера «Зенита», который играет в советский футбол

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев назвал лучшего игрока РПЛ в этом сезоне.

«Когда Промес в хорошей форме, он мне всегда нравился, но сейчас лучший игрок в РПЛ – Малком. Он интереснее Промеса. Квинси – футболист настроения. В одной игре он сыграет, а в другой постоит и ничего не сделает.

Малком – работящий футболист, всегда заряжен на победу и не бережет себя абсолютно. Он играет в настоящий советский футбол», – сказал Пономарев.