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  • Петржела: «Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети

Петржела: «Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети

17 мая 2023, 18:49
11

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил клуб из Петербурга со «Спартаком».

«Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров.

У «Спартака» слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков», – сказал Петржела.

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
  • «Спартак» занимает четвертое место.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Петржела Властимил
Комментарии (11)
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Skull_Boy
1684338919
Дай Торпедо бабки, карт-бланш судейства и подставных команд уровня Оренбурга и Сочи Торпедо и про твой Зенит никто и не вспомнит
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OldenVad
1684345218
Походу за Зенит одни дети болеют, судя по коментам )
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шахта Заполярная
1684346978
Петржела , завязывай нюхать, это до хорошего не доведет
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erybov1965
1684348750
Все познается в сравнении.Если брать результаты наших клубов в Европе,то все наши клубы "дети",а работу менеджеров вообще не с чем сравнивать.Просто у Зенита больше денег,чем у других клубов России.
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NewLife
1684350970
"«Зенит» – могучий клуб." Но, почему то несмотря на всю могучесть, не может обойтись без армии троллей, которые быстро засерают своим пометом все пространство, на котором обсуждается эта могучесть. Также синит черпает поддержку из таких мусорных желтых помоек - провокаторов, как РБ Спорт. И трудно вспомнить влияющие на результат судейские решения не в пользу этой блеклой голубизны, может дюков напомнит ?
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Persona_non_Grata
1684352638
Да вот только ВСЕ ВСЁ ВРЕМЯ сравнивают именно со Спартаком ... Всё просто - Спартак это ЭТАЛОН, это ориентир для подражания и уровень к которому надо стремиться !!! Вот когда столько титулов в нашем чемпионате завоюете, тогда может будут сравнивать кого-то и с Зенитом !!! А пока стоять смирно и равняться !!! )))
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