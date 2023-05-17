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    • Петржела: «Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети

    Петржела: «Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил клуб из Петербурга со «Спартаком».

    «Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров.

    У «Спартака» слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков», – сказал Петржела.

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
    • «Спартак» занимает четвертое место.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2121

      OldenVad 27 минут назад

      Походу за Зенит одни дети болеют, судя по коментам )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2908

      шахта Заполярная > OldenVad 2 минуты назад

      Или из шестой палаты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2288

      ПалкоВводецъ (returned) 59 минут назад

      Хряки это пуговка от парток по сравнению с Зенитом. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +5136

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 40 минут назад

      Туалетная бумага для нас!
      :)))

      1
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      Рейтинг: +2288

      ПалкоВводецъ (returned) > Питерский князь 30 минут назад

      На худой конец они коврик для ног Зенита. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14488

      Skull_Boy 2 часа назад

      Дай Торпедо бабки, карт-бланш судейства и подставных команд уровня Оренбурга и Сочи Торпедо и про твой Зенит никто и не вспомнит

      2
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      Рейтинг: +198

      Bez Imeni > Skull_Boy 1 час назад

      У Спартака нет бабок?

      1
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      Рейтинг: +4794

      fakeid > Skull_Boy 1 час назад

      у спартака нет фармов? арсенал, химки, крылья

      2
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      Рейтинг: +2908

      шахта Заполярная > fakeid 3 минуты назад

      Ты бы лучше молчал, может за умного сошел бы.

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