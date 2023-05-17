Петржела: «Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил клуб из Петербурга со «Спартаком».

«Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров.

У «Спартака» слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков», – сказал Петржела.