Петржела: «Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети

Походу за Зенит одни дети болеют, судя по коментам )
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил клуб из Петербурга со «Спартаком».
«Зенит» – могучий клуб. «Спартак» по сравнению с ним – дети. Концовка нынешнего чемпионата это доказала. Нельзя говорить, что Абаскаль провалил свой первый сезон, просто он попал в клуб, где плохо выстроена работа менеджеров.
У «Спартака» слабые скауты, которые подводят главного тренера, привозя слабых игроков», – сказал Петржела.
- «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
- «Спартак» занимает четвертое место.
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