Галактионов рассказал о консультациях со Слуцким по поводу Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, с кем консультировался перед подписанием нападающего Артема Дзюбы.
«С Дзюбой мы пожали друг другу руки, когда он приходил. Все договорeнности соблюдаются. Знаю, что идут подготовительные моменты по продлению контракта с Артeмом. Все нюансы по нему и другим футболистам будут улажены после последнего матча.
Консультации по Дзюбе были со многими людьми. Самое главное – коммуникация с ним, когда он услышал наши требования и видение. Естественно, со Слуцким я тоже общался по Артeму», – сказал Галактионов.
- Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
- Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
- Контракт форварда с клубом истекает летом.
Источник: «Чемпионат»