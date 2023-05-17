Галактионов рассказал о консультациях со Слуцким по поводу Дзюбы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, с кем консультировался перед подписанием нападающего Артема Дзюбы.

«С Дзюбой мы пожали друг другу руки, когда он приходил. Все договорeнности соблюдаются. Знаю, что идут подготовительные моменты по продлению контракта с Артeмом. Все нюансы по нему и другим футболистам будут улажены после последнего матча.

Консультации по Дзюбе были со многими людьми. Самое главное – коммуникация с ним, когда он услышал наши требования и видение. Естественно, со Слуцким я тоже общался по Артeму», – сказал Галактионов.