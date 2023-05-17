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    • Галактионов рассказал о консультациях со Слуцким по поводу Дзюбы

    Галактионов рассказал о консультациях со Слуцким по поводу Дзюбы

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, с кем консультировался перед подписанием нападающего Артема Дзюбы.

    «С Дзюбой мы пожали друг другу руки, когда он приходил. Все договорeнности соблюдаются. Знаю, что идут подготовительные моменты по продлению контракта с Артeмом. Все нюансы по нему и другим футболистам будут улажены после последнего матча.

    Консультации по Дзюбе были со многими людьми. Самое главное – коммуникация с ним, когда он услышал наши требования и видение. Естественно, со Слуцким я тоже общался по Артeму», – сказал Галактионов.

    • Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале.
    • Он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
    • Контракт форварда с клубом истекает летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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