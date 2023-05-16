Николич: «Чемпионат России идет сразу после топ-5 лиг»

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич высказался об уровне РПЛ.

«Конечно, было бы намного лучше без этого бана. У нас был отличный опыт с «Локомотивом», когда мы играли с мюнхенской «Баварией», «Зальцбургом» и мадридским «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов, а затем с «Лацио» и «Марселем» в Лиге Европы.

Я, как и все люди в мире, верю, что события на Украине закончатся как можно скорее и всe вернeтся на прежние места.

Однако чемпионат России по-прежнему очень силeн, он идeт сразу после топ-5 лиг. В РПЛ есть команды с многолетней историей, ты играешь дерби чуть ли не каждую неделю. В России отличная инфраструктура, оставшаяся после чемпионата мира, а команды экономически стабильны», – цитирует Николича Csakfoci.