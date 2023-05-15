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    Радимов – о Захаряне: «Елки-палки, ну какой «Челси»?!»

    Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    – С Йокановичем все ясно. А к футболистам «Динамо» есть вопросы?

    – Разумеется. Макаров, Фомин и Захарян – бледная тень самих себя по сравнению с прошлым сезоном. Не выручает Шунин. Не отличается надежностью Скопинцев. Смолову не хватает лидерских качеств. Норманн ростовский и нынешний – вообще два разных игрока. Да все играют ниже своего уровня!

    Смотришь на того же Захаряна и думаешь – елки-палки, ну какой «Челси»?! Сейчас на эту тему просто смешно говорить...

    • «Челси» не смог купить Захаряна летом из-за санкций.
    • У него 3 гола и 5 ассистов в 24 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1291

      mama1991 20 минут назад

      Это и ежу понятно

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