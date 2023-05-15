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Радимов – о Захаряне: «Елки-палки, ну какой «Челси»?!»

15 мая 2023, 17:45
2

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

– С Йокановичем все ясно. А к футболистам «Динамо» есть вопросы?

– Разумеется. Макаров, Фомин и Захарян – бледная тень самих себя по сравнению с прошлым сезоном. Не выручает Шунин. Не отличается надежностью Скопинцев. Смолову не хватает лидерских качеств. Норманн ростовский и нынешний – вообще два разных игрока. Да все играют ниже своего уровня!

Смотришь на того же Захаряна и думаешь – елки-палки, ну какой «Челси»?! Сейчас на эту тему просто смешно говорить...

  • «Челси» не смог купить Захаряна летом из-за санкций.
  • У него 3 гола и 5 ассистов в 24 матчах сезона РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен Радимов Владислав
Комментарии (2)
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erybov1965
1684175981
Сейчас модно стало раскручивать все,что движется.И не важно,что чаще всего это пустышка.Что наш игрок,что иностранец.Главное побольше заработать и особо не вспотеть.
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моэм
1684211712
Беда Захаряна в голове , звездюк возомнил себя звездой , ему бы поменьше слушать агента да читать прессу и побольше пахать на тренировках ...и вспомнить как много таких талантов , как он обзвездились и исчезли.
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