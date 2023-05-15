Радимов – о Захаряне: «Елки-палки, ну какой «Челси»?!»

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
– С Йокановичем все ясно. А к футболистам «Динамо» есть вопросы?
– Разумеется. Макаров, Фомин и Захарян – бледная тень самих себя по сравнению с прошлым сезоном. Не выручает Шунин. Не отличается надежностью Скопинцев. Смолову не хватает лидерских качеств. Норманн ростовский и нынешний – вообще два разных игрока. Да все играют ниже своего уровня!
Смотришь на того же Захаряна и думаешь – елки-палки, ну какой «Челси»?! Сейчас на эту тему просто смешно говорить...
- «Челси» не смог купить Захаряна летом из-за санкций.
- У него 3 гола и 5 ассистов в 24 матчах сезона РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»