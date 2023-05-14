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    • Орлов назвал игрока «Зенита», у которого есть моральное право уйти из клуба

    Орлов назвал игрока «Зенита», у которого есть моральное право уйти из клуба

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе бразильских легионеров из «Зенита».

    – Многие убеждены, что это было последнее легкое чемпионство «Зенита» – после ухода Малкова и Клаудиньо все будет по-другому. Ждать ли шестое чемпионство в следующем сезоне?

    – Зачем загадывать? А потом – придут другие легионеры. Вы считаете, что на деньги от возможной продажи легионеров не пригласить других? Поиск игроков – тоже система.

    С бразильцами «Зениту» повезло. Я не знаю, уйдет ли Малком. Но он имеет моральное право уходить. Он по-настоящему отработал контракт.

    • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
    • Он лучший бомбардир сезона (23 гола).
    • В феврале Малком получил паспорт России.

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    Источник: Sport24

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    14.05.2023 21:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2322

      Бриг 1 час назад

      Все люди свободны. Собрал чемодан (сумку или бумажник) и уехал.

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      Рейтинг: +14647

      Алексей З 1 час назад

      Как всегда Орлов лукавит.
      Покупка и самая большая зп , при этом в ЛЧ просто провал, чем отработал ?
      Только этот сезон Малком выглядит здорово и это опять же без ЕК.
      Геннадий каждый свой пост наверно согласовывает с Миллером.
      Врёт как дышит.

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      Рейтинг: +12631

      Вомбат 2 часа назад

      У любого игрока Зенита (Спартака, ЦСКА и т.д.), будь то Малком или кто угодно, есть моральное право цивилизованно уйти из клуба. Если его продали туда, куда он сам хотел перейти, или если у него истек контракт, никаких обвинений в его адрес быть не может. А вот если игрок сбежал, как Юри Алберто, воспользовавшись поправкой УЕФА, вот тогда можно говорить о моральном праве.

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