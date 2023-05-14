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  • Орлов назвал игрока «Зенита», у которого есть моральное право уйти из клуба

Орлов назвал игрока «Зенита», у которого есть моральное право уйти из клуба

14 мая 2023, 21:45
7

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе бразильских легионеров из «Зенита».

– Многие убеждены, что это было последнее легкое чемпионство «Зенита» – после ухода Малкова и Клаудиньо все будет по-другому. Ждать ли шестое чемпионство в следующем сезоне?

– Зачем загадывать? А потом – придут другие легионеры. Вы считаете, что на деньги от возможной продажи легионеров не пригласить других? Поиск игроков – тоже система.

С бразильцами «Зениту» повезло. Я не знаю, уйдет ли Малком. Но он имеет моральное право уходить. Он по-настоящему отработал контракт.

  • Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
  • Он лучший бомбардир сезона (23 гола).
  • В феврале Малком получил паспорт России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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Вомбат
1684090677
У любого игрока Зенита (Спартака, ЦСКА и т.д.), будь то Малком или кто угодно, есть моральное право цивилизованно уйти из клуба. Если его продали туда, куда он сам хотел перейти, или если у него истек контракт, никаких обвинений в его адрес быть не может. А вот если игрок сбежал, как Юри Алберто, воспользовавшись поправкой УЕФА, вот тогда можно говорить о моральном праве.
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Бриг
1684093072
Все люди свободны. Собрал чемодан (сумку или бумажник) и уехал.
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paracetamol
1684128361
А мне не жалко, если бразил в Зените поубавится. Они играют между собой, отчего тот же Сергеев постоянно без мяча. Не пасуют ему, каты!
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Garrincha58
1684129411
он по настоящему отработал те 40 лямов только в этом чемпионате а так то лечился то адаптировался почти три года играл ни шатко не валко
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anatolich72
1684131637
"Придут другие легионеры", заметьте не свои ребята, а другие чужие.
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