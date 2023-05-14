Орлов назвал игрока «Зенита», у которого есть моральное право уйти из клуба

Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе бразильских легионеров из «Зенита».

– Многие убеждены, что это было последнее легкое чемпионство «Зенита» – после ухода Малкова и Клаудиньо все будет по-другому. Ждать ли шестое чемпионство в следующем сезоне?

– Зачем загадывать? А потом – придут другие легионеры. Вы считаете, что на деньги от возможной продажи легионеров не пригласить других? Поиск игроков – тоже система.

С бразильцами «Зениту» повезло. Я не знаю, уйдет ли Малком. Но он имеет моральное право уходить. Он по-настоящему отработал контракт.