Орлов назвал игрока «Зенита», у которого есть моральное право уйти из клуба

Все люди свободны. Собрал чемодан (сумку или бумажник) и уехал.
Комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном уходе бразильских легионеров из «Зенита».
– Многие убеждены, что это было последнее легкое чемпионство «Зенита» – после ухода Малкова и Клаудиньо все будет по-другому. Ждать ли шестое чемпионство в следующем сезоне?
– Зачем загадывать? А потом – придут другие легионеры. Вы считаете, что на деньги от возможной продажи легионеров не пригласить других? Поиск игроков – тоже система.
С бразильцами «Зениту» повезло. Я не знаю, уйдет ли Малком. Но он имеет моральное право уходить. Он по-настоящему отработал контракт.
- Малком – самый дорогой игрок РПЛ (27 миллионов евро).
- Он лучший бомбардир сезона (23 гола).
- В феврале Малком получил паспорт России.