Вы могли не заметить, но «Ахмат» прекрасен этой весной: в РПЛ только два поражения – и только от московских клубов

Помните, как начинался сезон «Ахмата»? Победы чередовались со сложными матчами. Андрей Талалаев ушел – и уступил место тренера команды Сергею Ташуеву.

Ташуев подхватил перспективную команду. И ведет ее к повторению исторического рекорда для клуба.

Как «Ахмат» играет при Ташуеве

В финальном отрезке-2022 «Ахмат» четыре раза победил и трижды проиграл при Ташуеве. А вот статистика «Ахмата» в РПЛ уже этой весной:

• Два поражения. Первое – от «Локомотива» с минимальным счетом 0:1. Второе – дома от ЦСКА 1:3.

• Две ничьих. Одна из них – нулевая со «Спартаком».

• Шесть побед. Последние две (над «Торпедо» и «Динамо») завершились со счетом 8:1.

• Общая статистика в весенней части РПЛ по голам – 17:6.

Про цели и задачи на остаток сезона Ташуев говорил так:

«Задача команда на остаток сезона – быть как можно выше? Когда принимал команду в сентябре прошлого года, мы шли в нескольких очках от зоны стыковых матчей. Ясно, что в тот момент речь не могла идти о конкретных высоких местах, но надо было ставить футбол, который нравится болельщикам, добиваться прогресса игроков, подтягивать молодежь. И давать результат, конечно. Официально задача не была объявлена, но все хотят большего.

На сегодняшний день это [пятое место] для нас хороший результат, но впереди четыре тура. В претендентах на высокие места как минимум четыре-пять команд. Каждая игра будет непредсказуемой и интересной. Это все, что сейчас можно сказать.

Чего требуют руководители «Ахмата» – результата или красивой игры? И того, и другого. Южная команда должна играть в атакующий и зрелищный футбол. Сама логика региона такова, что мы должны быть сильными».

Главное достижение в истории «Ахмата» – пятая строчка в РПЛ. Команда настраивается на его повторение

Владислав Карапузов говорил: «Нам удается игра, показываем качественный футбол. В некоторых матчах превосходим соперника по игре, но уступаем в результате. А иногда добиваемся и того, и другого. Наша задача – двигаться от матча к матчу. Высшее достижение «Ахмата» в чемпионате – пятое место. Хотим как минимум это повторить».

Карапузов говорит о результате «Ахмата» в сезоне-2016/17. Тогда клуб был еще «Тереком» и работал под руководством Рашида Рахимова. Главным бомбардиром того сезона в «Ахмате» был Беким Балай (9 голов), лучшим ассистентом – Олег Иванов (5 голевых передач). А в составе было полном классных имен: тот же Иванов, Ризван Уциев (все еще в клубе), Андрей Семенов (все еще в клубе), Далер Кузяев, Игорь Лебеденко, Магомед Оздоев, Ярослав Годзюр и даже Люк Уилкшир.

Фото: официальный сайт «Ахмата», телеграм-канал «Ахмата»