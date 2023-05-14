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    «Арсенал» нацелился на Канселу

    «Арсенал» заинтересован в летней покупке защитника Жоау Канселу. Сейчас он в аренде в «Баварии», а принадлежит «Манчестер Сити».

    Как пишет Transfer News Live со ссылкой на португальскую газету A Bola, «Арсенал» видит в Канселу надежное усиление края обороны.

    «Бавария» не будет выкупать Канселу летом.

    • «Манчестер Сити» планирует продать португальца за 70 миллионов евро.
    • Канселу покинул «Сити» зимой.
    • У 28-летнего игрока во 2-й части сезона Бундеслиги 13 матчей, гол, 4 ассиста.

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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