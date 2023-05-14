«Арсенал» нацелился на Канселу

«Арсенал» заинтересован в летней покупке защитника Жоау Канселу. Сейчас он в аренде в «Баварии», а принадлежит «Манчестер Сити».

Как пишет Transfer News Live со ссылкой на португальскую газету A Bola, «Арсенал» видит в Канселу надежное усиление края обороны.

«Бавария» не будет выкупать Канселу летом.