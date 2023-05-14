«Арсенал» нацелился на Канселу

«Арсенал» заинтересован в летней покупке защитника Жоау Канселу. Сейчас он в аренде в «Баварии», а принадлежит «Манчестер Сити».
Как пишет Transfer News Live со ссылкой на португальскую газету A Bola, «Арсенал» видит в Канселу надежное усиление края обороны.
«Бавария» не будет выкупать Канселу летом.
- «Манчестер Сити» планирует продать португальца за 70 миллионов евро.
- Канселу покинул «Сити» зимой.
- У 28-летнего игрока во 2-й части сезона Бундеслиги 13 матчей, гол, 4 ассиста.
Источник: твиттер Transfer News Live