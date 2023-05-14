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    Президент «Торпедо» назвал плюс вылета в Первую лигу

    Ярослав Савин, президент «Торпедо», ответил, где команда будет играть в Первой лиге.

    «Планируем продолжить играть на «Лужниках», другого стадиона в Москве нет, который бы подходил под требования ФНЛ. А посещаемость точно станет выше, она и была выше», – сказал Савин, имея в виду, что в Первой лиге не требуется Fan ID.

    • «Торпедо» лишился шансов на выживание после матча 27-го тура против ЦСКА (0:3).
    • Москвичи не проводят в РПЛ больше сезона подряд с 2006 года.
    • Савин пришел в клуб этой зимой.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +570

      Нуф-Нуф 17 минут назад

      Мой отец всю жизнь болел за "Торпедо", еще с тех времен когда там блистал Эдуард Стрельцов. А сейчас в команде сплошь мудаки и засранцы.

      2
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      Рейтинг: +18398

      paracetamol 42 минуты назад

      Следующим плюсом будет вылет в ПФЛ.

      0
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      Рейтинг: +623

      Baggio1986 1 час назад

      Все в ФНЛ,еврокубков долго ещё не будет,за кубок и там можно бороться,а Питер пусть и дальше звёзды себе клеит))

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