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Президент «Торпедо» назвал плюс вылета в Первую лигу

14 мая 2023, 10:27
5

Ярослав Савин, президент «Торпедо», ответил, где команда будет играть в Первой лиге.

«Планируем продолжить играть на «Лужниках», другого стадиона в Москве нет, который бы подходил под требования ФНЛ. А посещаемость точно станет выше, она и была выше», – сказал Савин, имея в виду, что в Первой лиге не требуется Fan ID.

  • «Торпедо» лишился шансов на выживание после матча 27-го тура против ЦСКА (0:3).
  • Москвичи не проводят в РПЛ больше сезона подряд с 2006 года.
  • Савин пришел в клуб этой зимой.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо
Комментарии (5)
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Baggio1986
1684050804
Все в ФНЛ,еврокубков долго ещё не будет,за кубок и там можно бороться,а Питер пусть и дальше звёзды себе клеит))
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paracetamol
1684053646
Следующим плюсом будет вылет в ПФЛ.
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Нуф-Нуф
1684055148
Мой отец всю жизнь болел за "Торпедо", еще с тех времен когда там блистал Эдуард Стрельцов. А сейчас в команде сплошь мудаки и засранцы.
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evgevg13
1684081118
А что он ещё может сказать? Вопрос один. Зачем лезли в РПЛ, если тяму нет?
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