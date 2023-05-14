Президент «Торпедо» назвал плюс вылета в Первую лигу

Ярослав Савин, президент «Торпедо», ответил, где команда будет играть в Первой лиге.
«Планируем продолжить играть на «Лужниках», другого стадиона в Москве нет, который бы подходил под требования ФНЛ. А посещаемость точно станет выше, она и была выше», – сказал Савин, имея в виду, что в Первой лиге не требуется Fan ID.
- «Торпедо» лишился шансов на выживание после матча 27-го тура против ЦСКА (0:3).
- Москвичи не проводят в РПЛ больше сезона подряд с 2006 года.
- Савин пришел в клуб этой зимой.
Источник: ТАСС