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  • Мостовой: «По сравнению с нами у Абаскаля все замечательно – офигительный контракт, условия»

Мостовой: «По сравнению с нами у Абаскаля все замечательно – офигительный контракт, условия»

13 мая 2023, 22:20
4

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал нежелание главного тренера команды Гильермо Абаскаля общаться с журналистами после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

Гильермо Абаскаль после матча отказался разговаривать с журналистами. Нервы сдают?

– Это сейчас все могут говорить – вот, «Спартак» на четвертом месте. Но я же это раньше говорил. Мне всегда непонятно, когда в команду приводят людей, которые помимо того, что в футбол не играли, они еще нигде и не были. Но поверьте мне, у Абаскаля все хорошо. По сравнению со многими из нас у него все замечательно – офигительный контракт, условия, у помощников тоже все отлично.

– И все же чем объяснить его нервозность?

– Тем, что он в футбол никогда не играл. Эмоции. Может, я тоже не пришел бы на пресс-конференцию, послал бы помощника.

  • «Спартак» в матче с «Химками» в меньшинстве ушел от поражения.
  • Абаскаль в команде с лета.
  • Зимой с ним продлили контракт до 2025 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (4)
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ivany4
1684008417
Ты сначала тренерскую лицензию получи, а потом сравнивай. Наглядный пример превращение Царя в Байдена.)))
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derrik2000
1684009692
САМ рыжий не уйдёт. Тока ВЫКОВЫРИВАТЬ. С выплатой всей компенсации. Ещё один нехило срубит бабла как в России вообще, так и в Спартаке, в частности. Если НЕ выкинут, а бабла пожалеют - Спартак будет болтаться в группе "крепких середняков, которые вот-вот..."
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alp
1684012391
спартак не умеет проигрывать . у него виноват кто угодно только не спартак. и вот за это, стыдно
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NewLife
1684059046
В Спартаке нет твердой руки, которая управляла бы командой. Абаскаль всего лишь тренер. А где владелец, где проф непригодный ген директор ? Почему молчат и не дают оценки тренерской работе ? За них это делает Зарема. Тренеры команд из европейских топ лиг понимают, что их судьба полностью зависит от произвола владельцев и не позволяют себе дурацких экспериментов, как Абаскаль.
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