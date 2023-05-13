Мостовой: «По сравнению с нами у Абаскаля все замечательно – офигительный контракт, условия»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал нежелание главного тренера команды Гильермо Абаскаля общаться с журналистами после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

– Гильермо Абаскаль после матча отказался разговаривать с журналистами. Нервы сдают?

– Это сейчас все могут говорить – вот, «Спартак» на четвертом месте. Но я же это раньше говорил. Мне всегда непонятно, когда в команду приводят людей, которые помимо того, что в футбол не играли, они еще нигде и не были. Но поверьте мне, у Абаскаля все хорошо. По сравнению со многими из нас у него все замечательно – офигительный контракт, условия, у помощников тоже все отлично.

– И все же чем объяснить его нервозность?

– Тем, что он в футбол никогда не играл. Эмоции. Может, я тоже не пришел бы на пресс-конференцию, послал бы помощника.