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    • Мостовой: «По сравнению с нами у Абаскаля все замечательно – офигительный контракт, условия»

    Мостовой: «По сравнению с нами у Абаскаля все замечательно – офигительный контракт, условия»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал нежелание главного тренера команды Гильермо Абаскаля общаться с журналистами после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    Гильермо Абаскаль после матча отказался разговаривать с журналистами. Нервы сдают?

    – Это сейчас все могут говорить – вот, «Спартак» на четвертом месте. Но я же это раньше говорил. Мне всегда непонятно, когда в команду приводят людей, которые помимо того, что в футбол не играли, они еще нигде и не были. Но поверьте мне, у Абаскаля все хорошо. По сравнению со многими из нас у него все замечательно – офигительный контракт, условия, у помощников тоже все отлично.

    – И все же чем объяснить его нервозность?

    – Тем, что он в футбол никогда не играл. Эмоции. Может, я тоже не пришел бы на пресс-конференцию, послал бы помощника.

    • «Спартак» в матче с «Химками» в меньшинстве ушел от поражения.
    • Абаскаль в команде с лета.
    • Зимой с ним продлили контракт до 2025 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21350

      derrik2000 25 минут назад

      САМ рыжий не уйдёт.
      Тока ВЫКОВЫРИВАТЬ.
      С выплатой всей компенсации.
      Ещё один нехило срубит бабла как в России вообще, так и в Спартаке, в частности.
      Если НЕ выкинут, а бабла пожалеют - Спартак будет болтаться в группе "крепких середняков, которые вот-вот..."

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      Рейтинг: +10802

      ivany4 46 минут назад

      Ты сначала тренерскую лицензию получи, а потом сравнивай.
      Наглядный пример превращение Царя в Байдена.)))

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