Денисов – о своем удалении с «Химками»: «Даже не было контакта»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

– Довольны результатом?

– Мы сыграли вничью, поэтому не могу быть довольным. Также не могу быть довольным своим удалением.

– А остались ли довольны качеством судейства?

– Обычно не люблю комментировать судейство. Но всем очевидно, что второй желтой не было. Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это даже не фол, а если и фол, то не желтая карточка.