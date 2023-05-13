Денисов – о своем удалении с «Химками»: «Даже не было контакта»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).
– Довольны результатом?
– Мы сыграли вничью, поэтому не могу быть довольным. Также не могу быть довольным своим удалением.
– А остались ли довольны качеством судейства?
– Обычно не люблю комментировать судейство. Но всем очевидно, что второй желтой не было. Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это даже не фол, а если и фол, то не желтая карточка.
- Денисов получил 2-ю желтую карточку на 45+1 минуте.
- «Спартак» отыгрался в меньшинстве.
- Москвичи идут на 4-м месте.
Источник: «Спорт-Экспресс»