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    • Денисов – о своем удалении с «Химками»: «Даже не было контакта»

    Денисов – о своем удалении с «Химками»: «Даже не было контакта»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов дал комментарий после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    – Довольны результатом?

    – Мы сыграли вничью, поэтому не могу быть довольным. Также не могу быть довольным своим удалением.

    – А остались ли довольны качеством судейства?

    – Обычно не люблю комментировать судейство. Но всем очевидно, что второй желтой не было. Посмотрел повтор, даже не было контакта. По мне, это даже не фол, а если и фол, то не желтая карточка.

    • Денисов получил 2-ю желтую карточку на 45+1 минуте.
    • «Спартак» отыгрался в меньшинстве.
    • Москвичи идут на 4-м месте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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