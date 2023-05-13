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    • «Спасибо, братишка»: Винисиус сделал Бензема эксклюзивный подарок

    «Спасибо, братишка»: Винисиус сделал Бензема эксклюзивный подарок

    Атакующий дуэт «Реала» Карим БенземаВинисиус Жуниор входит в число лучших в мире уже второй сезон подряд.

    Судя по всему, у француза и бразильца хорошие отношения не только на поле, но и за его пределами.

    Винисиус сделал одноклубнику эксклюзивный подарок – наушники AirPods Max.

    Они выполнены в золотистом цвете, а на каждом динамике выгравированы инициалы и игровой номер Бензема – KB9.

    В Испании пишут, что такие наушники стоят 629 евро, но индивидуальный дизайн однозначно на порядок увеличил их цену.

    «Спасибо, братишка», – подписал фотографию Бензема, отметив аккаунт Винисиуса.

    Сложно поверить, но всего 2,5 года назад Карим говорил про бразильского вингера: «Брат, не пасуй ему. Он играет против нас».

    С тех пор «Реал» выиграл еще одну Лигу чемпионов и несколько других трофеев, а Бензема стал обладателем «Золотого мяча», и Винисиус сыграл в этом очень важную роль.

    Фото: AFLO / Global Look Press, соцсети Винисиуса Жуниора

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    Источник: AS

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