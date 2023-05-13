Президент РПЛ Алаев назвал «варварским» одно из решений ФИФА

Глава РПЛ Александр Алаев высказался о мерах, принятых ФИФА в прошлом году.

Легионерам, играющим в России, разрешили приостанавливать контракты.

Изначально речь шла о сроке до конца сезона-2021/22, но потом действие этого решения продлили до лета 2023-го.

– История с приостановкой контрактов иностранцев с российскими клубами может вновь повториться?

– Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения.

Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают.

Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это.