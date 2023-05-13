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    • Президент РПЛ Алаев назвал «варварским» одно из решений ФИФА

    Президент РПЛ Алаев назвал «варварским» одно из решений ФИФА

    Глава РПЛ Александр Алаев высказался о мерах, принятых ФИФА в прошлом году.

    • Легионерам, играющим в России, разрешили приостанавливать контракты.
    • Изначально речь шла о сроке до конца сезона-2021/22, но потом действие этого решения продлили до лета 2023-го.

    – История с приостановкой контрактов иностранцев с российскими клубами может вновь повториться?

    – Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения.

    Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают.

    Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6453

      Давид59 1 час назад

      Уважаемый! Почитай в толковом словаре, что такое "варварство". Варварство - это, например, превращать города в руины.

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      Рейтинг: +336

      Sany-116 > Давид59 1 час назад

      это ты амереканцам скажи..........

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