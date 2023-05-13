Президент РПЛ Алаев назвал «варварским» одно из решений ФИФА

Уважаемый! Почитай в толковом словаре, что такое "варварство". Варварство - это, например, превращать города в руины.
Глава РПЛ Александр Алаев высказался о мерах, принятых ФИФА в прошлом году.
- Легионерам, играющим в России, разрешили приостанавливать контракты.
- Изначально речь шла о сроке до конца сезона-2021/22, но потом действие этого решения продлили до лета 2023-го.
– История с приостановкой контрактов иностранцев с российскими клубами может вновь повториться?
– Очень надеюсь, что это беспрецедентное варварское решение не будет иметь продолжения.
Честно говоря, по частным беседам с представителями международных организаций у меня сложилось впечатление, что они тоже это понимают.
Но, наверное, нужно взять на себя смелость и отмотать назад решение и остановить это.