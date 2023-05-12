Глава Примеры назвал игрока «Реала», который точно выиграет «Золотой мяч»

Глава Примеры Хавьер Тебас уверен, что бразильский нападающий «Реала» Винисиус однажды выиграет «Золотой мяч».

«Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал: «Я думаю, Винисиус – звезда». Ну, посмотрите.

Думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлeн, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на «Золотой мяч».

Он входит в число 3-4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», – цитирует Тебаса Marca.