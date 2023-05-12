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    • Глава Примеры назвал игрока «Реала», который точно выиграет «Золотой мяч»

    Глава Примеры назвал игрока «Реала», который точно выиграет «Золотой мяч»

    Глава Примеры Хавьер Тебас уверен, что бразильский нападающий «Реала» Винисиус однажды выиграет «Золотой мяч».

    «Помню разговор с гендиректором Burger King, когда мы больше двух лет назад презентовали спонсорскую сделку. Меня тогда критиковали, когда я сказал: «Я думаю, Винисиус – звезда». Ну, посмотрите.

    Думаю, что он один из лучших игроков мира. Я был удивлeн, что Винисиуса нет в команде FIFPro и среди претендентов на «Золотой мяч».

    Он входит в число 3-4 лучших игроков мира, и я думаю, что он выиграет «Золотой мяч», – цитирует Тебаса Marca.

    • 22-летний игрок стоит 120 миллионов евро.
    • Он в «Реале» с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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