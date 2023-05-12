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Анри предложил пять идей по улучшению футбола

12 мая 2023, 08:28
14

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри предложил пять мер по улучшению футбола.

1. Судьи должны говорить с прессой после игры. Они должны объяснить свои ошибки или то, насколько хорошо провели этот матч.

2. Когда кто-то отказывается играть, тянет время, выбивает мяч, судья может назначить свободный удар в 25 метрах от ворот, и вы можете поставить мяч в любую точку.

3. Награждать команды, играющие в атаке, и давать дополнительное очко вне зависимости от результата тем, кто забьeт 3+ гола.

4. Спортивные директора должны встречаться с потенциальным новичками.

5. Введение дополнительной временной замены, которую можно сделать в момент, когда один из футболистов получил травму и ему оказывают медицинскую помощь.

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Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Анри Тьерри
Комментарии (14)
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almanev
1683871334
Бредятина
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Juic
1683873137
Короче, сделать баскетбол с извинениями.
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Давид59
1683873710
Самая большая проблема - затягивание времени. Но я бы, просто останавливал секундомер, когда кто-то валяется и "умирает". А так всё фигня
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BykAs
1683874454
За пять минут делаем счет 3-3 , а дальше ,как получится. -"Тупой - ещё тупее"
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Fialet
1683875492
Особенно посмешил пункт 2, по каким критериям определять, тянет игрок время или просто нет сил быстро бежать? Простор для подсуживания. Впрочем чему удивляться, футболист, да ещё и ни ггер, откуда уму взяться.
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DeStar
1683880806
ну такое .Реально проблема в футболе как спорте и "представлении и шоу" это затяжки времени и отстуствие динамичности как меня разрывает от матчей хороший клубов( ну к примеру какую нибудь игру реал сосьедада и условной валенсии) и когда я вижу за 90 минут 1 удар в створ думаешь ну епт твою мать, как это можно назвать футболом. это как спинтерский бег где половина участников решили идти пешком а симуляции и валяния вообще бесят больше всего
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яцык
1683880850
и то говорит тот кто подыграл себе рукой иотдал голевой пас.не пустил ирландию на чм.честный блин
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DeStar
1683881059
так просто усложните тогда исполнение наказания, например, пробивать пенальти не с 11 метров, и с края штрафно ,там 16.5 метров вроде это даст шанс вратарям отбивать пенки чаще. а то бесят пенки и победы команды за счет какого-то отскока и прочей мути, или рукой коснулся плеча и пенка - млять футбол контактный вид спорта, такие моменты бывают, как и толкания корпусом, кто-то ставит пенку если снести игрока плечом в плечо, а кто-то говорит что это обычная игра корпусом, но судьям пофиг, каждый по своему делает
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SuperNils
1683886094
В первую очередь необходимо всем футболистам (особенно Зинита) снизить зарплату до среднего уровня. А уже потом всё остальное.
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jek718875
1683891236
Этому человеку много лет попадал мяч в голову с близкого расстояния
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