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    Анри предложил пять идей по улучшению футбола

    Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри предложил пять мер по улучшению футбола.

    1. Судьи должны говорить с прессой после игры. Они должны объяснить свои ошибки или то, насколько хорошо провели этот матч.

    2. Когда кто-то отказывается играть, тянет время, выбивает мяч, судья может назначить свободный удар в 25 метрах от ворот, и вы можете поставить мяч в любую точку.

    3. Награждать команды, играющие в атаке, и давать дополнительное очко вне зависимости от результата тем, кто забьeт 3+ гола.

    4. Спортивные директора должны встречаться с потенциальным новичками.

    5. Введение дополнительной временной замены, которую можно сделать в момент, когда один из футболистов получил травму и ему оказывают медицинскую помощь.

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    Источник: Marca

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2161

      jek718875 1 час назад

      Этому человеку много лет попадал мяч в голову с близкого расстояния

      0
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      Рейтинг: +14637

      Алексей З 2 часа назад

      1. Верните правило до "дела Босмана", то есть 3 легионера в составе.
      Сразу отпадёт гегемония одних и тех же клубов в ЛЧ, исчезнет соревнование кошельков, интерес и непредсказуемость вырастут в разы.
      2. Только " чистое время" победит симуляцию и "затяжку времени"

      1
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      Рейтинг: +198

      RealDiMoNMadrid > Алексей З 1 час назад

      Чистое Время 100 процентов нужно

      0
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      Рейтинг: +1109

      SuperNils 2 часа назад

      В первую очередь необходимо всем футболистам (особенно Зинита) снизить зарплату до среднего уровня. А уже потом всё остальное.

      1
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      Рейтинг: +12501

      DeStar 3 часа назад

      так просто усложните тогда исполнение наказания, например, пробивать пенальти не с 11 метров, и с края штрафно ,там 16.5 метров вроде
      это даст шанс вратарям отбивать пенки чаще.

      а то бесят пенки и победы команды за счет какого-то отскока и прочей мути, или рукой коснулся плеча и пенка - млять футбол контактный вид спорта, такие моменты бывают, как и толкания корпусом, кто-то ставит пенку если снести игрока плечом в плечо, а кто-то говорит что это обычная игра корпусом, но судьям пофиг, каждый по своему делает

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      Рейтинг: +12501

      DeStar > DeStar 3 часа назад

      круто, первый комент мой удалили) лень перепечатывать
      1. Чистое время
      2. Изменение пенальти ,раз не могут разобраться в правилах и лепят пенки за херню в каждом третьем матче

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      Рейтинг: +116

      яцык 3 часа назад

      и то говорит тот кто подыграл себе рукой иотдал голевой пас.не пустил ирландию на чм.честный блин

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      Рейтинг: +12501

      DeStar 3 часа назад

      ну такое .Реально проблема в футболе как спорте и "представлении и шоу"
      это затяжки времени и отстуствие динамичности
      как меня разрывает от матчей хороший клубов( ну к примеру какую нибудь игру реал сосьедада и условной валенсии) и когда я вижу за 90 минут 1 удар в створ думаешь ну епт твою мать, как это можно назвать футболом.
      это как спинтерский бег где половина участников решили идти пешком
      а симуляции и валяния вообще бесят больше всего

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      Рейтинг: +1731

      Benifacto 5 часов назад

      40 минут чистого времени если только, а так чушь.....

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      Рейтинг: +2105

      ItalianFootball 5 часов назад

      2. Критерии оценки ? 4. Зачем (им как агентам теперь бабла отсыпать будут)? 5. Временная замена - то есть человека на 30 секунд выпускать ? А если тот окончательно сломался - на все оставшееся время, а если кто-то симулирует травму и это будет просто +1 замена с постдиагнозом у замененного ушиб ?

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      Рейтинг: +1776

      Fialet 5 часов назад

      Особенно посмешил пункт 2, по каким критериям определять, тянет игрок время или просто нет сил быстро бежать? Простор для подсуживания. Впрочем чему удивляться, футболист, да ещё и ни ггер, откуда уму взяться.

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      Рейтинг: +1109

      SuperNils 5 часов назад

      Это всё Синит виноват.

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