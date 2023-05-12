Анри предложил пять идей по улучшению футбола

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри предложил пять мер по улучшению футбола.

1. Судьи должны говорить с прессой после игры. Они должны объяснить свои ошибки или то, насколько хорошо провели этот матч.

2. Когда кто-то отказывается играть, тянет время, выбивает мяч, судья может назначить свободный удар в 25 метрах от ворот, и вы можете поставить мяч в любую точку.

3. Награждать команды, играющие в атаке, и давать дополнительное очко вне зависимости от результата тем, кто забьeт 3+ гола.

4. Спортивные директора должны встречаться с потенциальным новичками.

5. Введение дополнительной временной замены, которую можно сделать в момент, когда один из футболистов получил травму и ему оказывают медицинскую помощь.