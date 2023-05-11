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    • «Есть только один шанс»: Петржела рассказал, как «Зениту» удержать Малкома

    «Есть только один шанс»: Петржела рассказал, как «Зениту» удержать Малкома

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о будущем Малкома в петербургском клубе.

    «Какое будущее у «Зенита»? В России – светлое и прекрасное. Даже если сейчас лидеры-бразильцы выйдут на трансферный рынок, у клуба хватит ресурсов, чтобы найти на их место сильных легионеров.

    Деньги «Газпрома» привлекают многих. В Европе никто бы не платил Малкому, Клаудиньо и Венделу такую зарплату, как в России.

    Думаю, это был последний сезон Малкома. У него больше нет мотивации играть за «Зенит» – он все выиграл, денег заработал достаточно для того, чтобы не думать о больших контрактах.

    Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то удержать его будет попросту невозможно. Российских клубов еще долго не будет в еврокубках. Шанс только один – в два раза увеличить ему зарплату», – сказал Петржела.

    • В феврале футболист получил российское гражданство.
    • Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
    • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.05.2023 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +207

      timon2401 7 часов назад

      Совершенно верно!!! Тем самым не газофицировать пару тройку десяток деревенек нашей необъятной Родины!!

      2
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      Рейтинг: +1418

      Hoahin > timon2401 5 часов назад

      Ошибаетесь в расчетах, на эти деньги сотни деревень можно газом обеспечить, но в деревнях потерпят, а вот Малкам нет

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