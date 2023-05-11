Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Есть только один шанс»: Петржела рассказал, как «Зениту» удержать Малкома

«Есть только один шанс»: Петржела рассказал, как «Зениту» удержать Малкома

11 мая 2023, 21:23
3

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о будущем Малкома в петербургском клубе.

«Какое будущее у «Зенита»? В России – светлое и прекрасное. Даже если сейчас лидеры-бразильцы выйдут на трансферный рынок, у клуба хватит ресурсов, чтобы найти на их место сильных легионеров.

Деньги «Газпрома» привлекают многих. В Европе никто бы не платил Малкому, Клаудиньо и Венделу такую зарплату, как в России.

Думаю, это был последний сезон Малкома. У него больше нет мотивации играть за «Зенит» – он все выиграл, денег заработал достаточно для того, чтобы не думать о больших контрактах.

Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то удержать его будет попросту невозможно. Российских клубов еще долго не будет в еврокубках. Шанс только один – в два раза увеличить ему зарплату», – сказал Петржела.

  • В феврале футболист получил российское гражданство.
  • Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
  • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

Еще по теме:
Агент Малкома сказал, предлагали ли игроку вернуться в Россию 1
Малком подписал контракт с новым клубом 1
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов 26
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком Петржела Властимил
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
timon2401
1683831095
Совершенно верно!!! Тем самым не газофицировать пару тройку десяток деревенек нашей необъятной Родины!!
Ответить
aldo conte
1683860033
Как бы Малкому не разучиться играть на приличном для Европы уровне, а то после нашего колхозного чемпионата, он совсем никудышним станет. Будет с мешком денег на лавке сидеть.
Ответить
Главные новости
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
3
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
1
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
2
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
1
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Все новости
Все новости
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
8
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
15
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+