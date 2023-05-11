«Есть только один шанс»: Петржела рассказал, как «Зениту» удержать Малкома

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела порассуждал о будущем Малкома в петербургском клубе.

«Какое будущее у «Зенита»? В России – светлое и прекрасное. Даже если сейчас лидеры-бразильцы выйдут на трансферный рынок, у клуба хватит ресурсов, чтобы найти на их место сильных легионеров.

Деньги «Газпрома» привлекают многих. В Европе никто бы не платил Малкому, Клаудиньо и Венделу такую зарплату, как в России.

Думаю, это был последний сезон Малкома. У него больше нет мотивации играть за «Зенит» – он все выиграл, денег заработал достаточно для того, чтобы не думать о больших контрактах.

Если он хочет играть в Лиге чемпионов, то удержать его будет попросту невозможно. Российских клубов еще долго не будет в еврокубках. Шанс только один – в два раза увеличить ему зарплату», – сказал Петржела.