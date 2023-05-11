Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Александр Мостовой – о сравнениях с Андреем Мостовым: «Пусть попробует забить столько голов, сколько я»

Александр Мостовой – о сравнениях с Андреем Мостовым: «Пусть попробует забить столько голов, сколько я»

11 мая 2023, 17:55
3

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнения с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым.

«Фамилия «Мостовой» довольно громкая. Когда он играл в «Долгопрудном», думали – мой сын или еще кто-то. Ответил, что просто однофамилец. Начал за ним следить.

После нескольких игр сказал, что парень 100% будет играть в команде Премьер-лиги. Он молодец! Может закрепиться в основном составе «Зенита».

Я ни одной игры не провел в чемпионате России. Кто говорит об этом, просто не разбирается в футболе. Когда Андрей уедет за границу, тогда и можно будет сравнивать нас. Хотя вряд ли переедет. Сейчас это невозможно. И пускай попробует забить столько голов, сколько я.

Это глупость! Нас просто хотят поссорить. Даю совет многим людям: задавая такие вопросы, не думайте, что футболисты между собой будут ссориться. Ребят, меня не получится задеть! Мы эту жизнь прожили, понимаете?» – сказал Мостовой.

  • Андрей Мостовой – трехкратный чемпион России.
  • Он забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 26 матчах сезона РПЛ.

Еще по теме:
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак» 7
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1683818987
как можно царя сравнивать с пока ещё не принцем
Ответить
Эном айс
1683826305
"..Царь, царевич, Король, королевич, Сапожник, портной… Кто ты будешь такой?"(с)итата народная))
Ответить
Главные новости
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
20:55
3
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
20:51
1
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
2
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
1
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Все новости
Все новости
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
11
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
3
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
6
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
14
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
8
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
15
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+