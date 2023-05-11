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    • Александр Мостовой – о сравнениях с Андреем Мостовым: «Пусть попробует забить столько голов, сколько я»

    Александр Мостовой – о сравнениях с Андреем Мостовым: «Пусть попробует забить столько голов, сколько я»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнения с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым.

    «Фамилия «Мостовой» довольно громкая. Когда он играл в «Долгопрудном», думали – мой сын или еще кто-то. Ответил, что просто однофамилец. Начал за ним следить.

    После нескольких игр сказал, что парень 100% будет играть в команде Премьер-лиги. Он молодец! Может закрепиться в основном составе «Зенита».

    Я ни одной игры не провел в чемпионате России. Кто говорит об этом, просто не разбирается в футболе. Когда Андрей уедет за границу, тогда и можно будет сравнивать нас. Хотя вряд ли переедет. Сейчас это невозможно. И пускай попробует забить столько голов, сколько я.

    Это глупость! Нас просто хотят поссорить. Даю совет многим людям: задавая такие вопросы, не думайте, что футболисты между собой будут ссориться. Ребят, меня не получится задеть! Мы эту жизнь прожили, понимаете?» – сказал Мостовой.

    • Андрей Мостовой – трехкратный чемпион России.
    • Он забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 26 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    11.05.2023 17:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4183

      Эном айс 8 часов назад

      "..Царь, царевич,
      Король, королевич,
      Сапожник, портной…
      Кто ты будешь такой?"(с)итата народная))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17503

      Garrincha58 10 часов назад

      как можно царя сравнивать с пока ещё не принцем

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2267

      Ловкий Бубен > Garrincha58 7 часов назад

      Как Винисиуса Джуниор. с Гарринчей

      0
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