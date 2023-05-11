Александр Мостовой – о сравнениях с Андреем Мостовым: «Пусть попробует забить столько голов, сколько я»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на сравнения с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым.

«Фамилия «Мостовой» довольно громкая. Когда он играл в «Долгопрудном», думали – мой сын или еще кто-то. Ответил, что просто однофамилец. Начал за ним следить.

После нескольких игр сказал, что парень 100% будет играть в команде Премьер-лиги. Он молодец! Может закрепиться в основном составе «Зенита».

Я ни одной игры не провел в чемпионате России. Кто говорит об этом, просто не разбирается в футболе. Когда Андрей уедет за границу, тогда и можно будет сравнивать нас. Хотя вряд ли переедет. Сейчас это невозможно. И пускай попробует забить столько голов, сколько я.

Это глупость! Нас просто хотят поссорить. Даю совет многим людям: задавая такие вопросы, не думайте, что футболисты между собой будут ссориться. Ребят, меня не получится задеть! Мы эту жизнь прожили, понимаете?» – сказал Мостовой.