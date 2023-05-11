Орлов: «Болельщики других клубов мечтают, чтобы «Зенит» развалился»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об очередном чемпионстве «Зенита».

– «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд, но ни для кого это не стало шоком. Все как будто привыкли. Вам не скучно следить за такой РПЛ?

– Нет. Почему скучно? Посмотрите на историю «Локомотива», на их подъем. Интересно наблюдать и за «Ростовом», из которого Карпин сделал команду, идущую в тройке. И ЦСКА сейчас становится все лучше. Как может быть скучно?

И потом – «Бавария» 10 раз подряд становилась чемпионом Германии, «Ювентус» в свое время 9 раз подряд был чемпионом Италии. Это футбол. Скучно тем, кто сидит на диване и рассуждает. Им бы хотелось плей-офф, чтобы было больше неожиданностей. Но посмотрите – ни в одной из топ-лиг нет плей-офф.

Когда «Зенит» начал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы «Зенит» проиграл. Они хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл», что, сильно меньше «Газпрома»? А «РЖД» или «ВТБ»? Что им мешает?

Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! У «Зенита» лучшая база, лучший стадион и лучший менеджмент. «Зенит» построил такую историю. У «Спартака» и ЦСКА тоже есть свои стадионы, но клубы не настолько раскручены. Посмотрите, какая у «Зенита» коммерческая линия, мерчандайзинг. А «Зенит ТВ»! Все это работает вместе.

«Зенит» – это система. В футболе нет мелочей. Дик Адвокат однажды сказал: «Чтобы команда была лучше, нужно, чтобы все в ней было лучше – игроки, тренеры, повара, самолет, стадион». Алексей Борисович Миллер, судя по всему, внял эту фразу. «Зенит» всех превосходит.