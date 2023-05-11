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    • Орлов: «Болельщики других клубов мечтают, чтобы «Зенит» развалился»

    Орлов: «Болельщики других клубов мечтают, чтобы «Зенит» развалился»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об очередном чемпионстве «Зенита».

    – «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд, но ни для кого это не стало шоком. Все как будто привыкли. Вам не скучно следить за такой РПЛ?

    – Нет. Почему скучно? Посмотрите на историю «Локомотива», на их подъем. Интересно наблюдать и за «Ростовом», из которого Карпин сделал команду, идущую в тройке. И ЦСКА сейчас становится все лучше. Как может быть скучно?

    И потом – «Бавария» 10 раз подряд становилась чемпионом Германии, «Ювентус» в свое время 9 раз подряд был чемпионом Италии. Это футбол. Скучно тем, кто сидит на диване и рассуждает. Им бы хотелось плей-офф, чтобы было больше неожиданностей. Но посмотрите – ни в одной из топ-лиг нет плей-офф.

    Когда «Зенит» начал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы «Зенит» проиграл. Они хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл», что, сильно меньше «Газпрома»? А «РЖД» или «ВТБ»? Что им мешает?

    Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! У «Зенита» лучшая база, лучший стадион и лучший менеджмент. «Зенит» построил такую историю. У «Спартака» и ЦСКА тоже есть свои стадионы, но клубы не настолько раскручены. Посмотрите, какая у «Зенита» коммерческая линия, мерчандайзинг. А «Зенит ТВ»! Все это работает вместе.

    «Зенит» – это система. В футболе нет мелочей. Дик Адвокат однажды сказал: «Чтобы команда была лучше, нужно, чтобы все в ней было лучше – игроки, тренеры, повара, самолет, стадион». Алексей Борисович Миллер, судя по всему, внял эту фразу. «Зенит» всех превосходит.

    • «Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.
    • Всего это 10-е чемпионство «Зенита».

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    Источник: Sport24

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    11.05.2023 16:59
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