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  • Орлов: «Болельщики других клубов мечтают, чтобы «Зенит» развалился»

Орлов: «Болельщики других клубов мечтают, чтобы «Зенит» развалился»

11 мая 2023, 16:59
16

Комментатор Геннадий Орлов высказался об очередном чемпионстве «Зенита».

– «Зенит» стал чемпионом в пятый раз подряд, но ни для кого это не стало шоком. Все как будто привыкли. Вам не скучно следить за такой РПЛ?

– Нет. Почему скучно? Посмотрите на историю «Локомотива», на их подъем. Интересно наблюдать и за «Ростовом», из которого Карпин сделал команду, идущую в тройке. И ЦСКА сейчас становится все лучше. Как может быть скучно?

И потом – «Бавария» 10 раз подряд становилась чемпионом Германии, «Ювентус» в свое время 9 раз подряд был чемпионом Италии. Это футбол. Скучно тем, кто сидит на диване и рассуждает. Им бы хотелось плей-офф, чтобы было больше неожиданностей. Но посмотрите – ни в одной из топ-лиг нет плей-офф.

Когда «Зенит» начал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы «Зенит» проиграл. Они хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом. Но что мешает тому же «Спартаку» создать такую же империю? «Лукойл», что, сильно меньше «Газпрома»? А «РЖД» или «ВТБ»? Что им мешает?

Но для того, чтоб выигрывать, нужен менеджмент! У «Зенита» лучшая база, лучший стадион и лучший менеджмент. «Зенит» построил такую историю. У «Спартака» и ЦСКА тоже есть свои стадионы, но клубы не настолько раскручены. Посмотрите, какая у «Зенита» коммерческая линия, мерчандайзинг. А «Зенит ТВ»! Все это работает вместе.

«Зенит» – это система. В футболе нет мелочей. Дик Адвокат однажды сказал: «Чтобы команда была лучше, нужно, чтобы все в ней было лучше – игроки, тренеры, повара, самолет, стадион». Алексей Борисович Миллер, судя по всему, внял эту фразу. «Зенит» всех превосходит.

  • «Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.
  • Всего это 10-е чемпионство «Зенита».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (16)
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PAREVG.
1683816052
В один прекрасный лень, Зенит повторит судьбу Анжи...
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НикКин
1683817132
Не кто не хочет развала Зенита играют пусть честно
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ziborock
1683818764
А вот тут Орлов прав! Без Зенит грязи будет меньше!
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ArReal
1683823924
«Болельщики других клубов мечтают, чтобы «Зенит» развалился» Так это чистая правда...от их медалей гавном воняет...Все ресурсы кинули на 1 клуб + 2 два фарм клуба Сочи и Оренбург! + странное судейство в каждом матче - кому-то на хер интересно такой чемпионат смотреть?
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rash1959
1683823934
Не только развалился и был забыт навсегда, но и проклят как самое позорное сообщество воров.
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RedMaksim97
1683826077
Зенит должен вылететь в первую лигу
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Эном айс
1683826664
Догма, подтверждённая Геродотом Сергеевичем , является догмой вдвойне. -------------------- Какое единение внизу рабов!))
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gennadiy
1683828275
Что заслужили, поэтому у людей и отношение к ним такое
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timon2401
1683832384
Забыл добавить Гена помимо финансовой состовляющей о том что есть у Зенита видимо один болельщик из одноименного города которому и Лукойл и РЖД и ВТБ в подметки не годятся)) дабы с появлением оного Зенит стал тем кем стал((( и не в менеджменте дело вовсе
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JTherry
1683874046
админы, что у вас творится на сайте - в корневой папке к данному посту Гены указаны 37 комментов, а при открытии поста - всего 3..?
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