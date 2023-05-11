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    • Андрей Мостовой: «Мой уровень чуть повыше, чем у Александра Мостового»

    Андрей Мостовой: «Мой уровень чуть повыше, чем у Александра Мостового»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнил себя с экс-игроком «Спартака» Александром Мостовым.

    – У вас больше чемпионств в России, чем у Царя. О чем это говорит?

    – Может, уровень у меня такой.

    – Чуть повыше?

    – Видимо, да, ха-ха. Да нет, качества у Александра огромные, поиграл в Европе. Мне бы тоже этого хотелось, надеюсь, это произойдет. Но в России я, видимо, получше.

    • Андрей Мостовой – трехкратный чемпион России.
    • Он забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 26 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.05.2023 16:39
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +101444

      zigbert 9 часов назад

      Жаль что Андрей Мостовой не видел игру своего однофамильца. Тогда может быть бы и не выдавал желаемое за действительное.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2865

      шахта Заполярная 10 часов назад

      Вот что газ с б.о.м.ж.а.м.и. делает.

      3
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