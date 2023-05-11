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  • Андрей Мостовой: «Мой уровень чуть повыше, чем у Александра Мостового»

Андрей Мостовой: «Мой уровень чуть повыше, чем у Александра Мостового»

11 мая 2023, 16:39
4

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнил себя с экс-игроком «Спартака» Александром Мостовым.

– У вас больше чемпионств в России, чем у Царя. О чем это говорит?

– Может, уровень у меня такой.

– Чуть повыше?

– Видимо, да, ха-ха. Да нет, качества у Александра огромные, поиграл в Европе. Мне бы тоже этого хотелось, надеюсь, это произойдет. Но в России я, видимо, получше.

  • Андрей Мостовой – трехкратный чемпион России.
  • Он забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 26 матчах сезона РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Мостовой Александр
Комментарии (4)
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шахта Заполярная
1683817860
Вот что газ с б.о.м.ж.а.м.и. делает.
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zigbert
1683824753
Жаль что Андрей Мостовой не видел игру своего однофамильца. Тогда может быть бы и не выдавал желаемое за действительное.
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Oldtrafford83
1683867135
Андрюша, ты хоть одну игру Царя смотрел??? Посмотри ради интереса игры КУ с Ливером или в Ла лиге против Реала с Барсой, а потом иди после этого тренируйся, щегол хренов!!!
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bashnat013
1683871263
Все видели как ты вышел против сталинградского динамо,заткнул бы рот уже. И так уже о...ся на всю страну
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