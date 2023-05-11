Андрей Мостовой: «Мой уровень чуть повыше, чем у Александра Мостового»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой сравнил себя с экс-игроком «Спартака» Александром Мостовым.

– У вас больше чемпионств в России, чем у Царя. О чем это говорит?

– Может, уровень у меня такой.

– Чуть повыше?

– Видимо, да, ха-ха. Да нет, качества у Александра огромные, поиграл в Европе. Мне бы тоже этого хотелось, надеюсь, это произойдет. Но в России я, видимо, получше.