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  • Канчельскис: «Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностью рассказывать сказки. Навешает лапшу на уши»

Канчельскис: «Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностью рассказывать сказки. Навешает лапшу на уши»

10 мая 2023, 17:34
1

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о тренере Леониде Слуцком.

«Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона Первой лиги? Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в «Рубин» изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев.

После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в Первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть – доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить.

Изначально это назначение было непонятно, думаю, что у «Рубина» были получше кандидатуры, чем Слуцкий.

Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, все зависит от задач клуба», – сказал Канчельскис.

  • Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».
  • Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.
  • Также он возглавлял сборную России на Евро-2016.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Канчельскис Андрей
Комментарии (1)
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моэм
1683780296
Всем известно что Рубин , Слуцкий собрал , БЕЗ КОПЕЙКИ ДЕНЕГ НА ТРАНСФЕРЫ , из фрилансеров и игроков 1-2 лиги и в первых 6 турах шёл в лидерах , у команды глаза "горели" , они собирались стать чемпионами , пока Сайманов не продал Макарова и ещё трёх игроков основы , после этого команда стала загибаться , сникли и Хвича ( блистающий сейчас в Наполи) и Самошников ....а Канчельскис , не способный быть тренером , тут просто завидует ....а Слуцкому для работы много не надо . лишь бы не мешали да не подставляли спортдеятели типа Сайманова..
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