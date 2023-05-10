Канчельскис: «Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностью рассказывать сказки. Навешает лапшу на уши»

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис высказался о тренере Леониде Слуцком.

«Правильное решение было уволить Слуцкого из «Рубина» по ходу сезона Первой лиги? Это надо спросить у руководства казанского клуба. Пригласить Леонида Викторовича в «Рубин» изначально было ошибкой. Я общался с руководством казанцев.

После провала в Англии, Нидерландах брать Слуцкого в эту команду не нужно было. Леонид Викторович вылетел с «Рубином» в Первую лигу и даже сезон не доработал. Надо иметь совесть – доработать в команде до конца сезона, вывести клуб обратно в РПЛ, а уже потом уходить.

Изначально это назначение было непонятно, думаю, что у «Рубина» были получше кандидатуры, чем Слуцкий.

Думаю, что Слуцкий сможет возобновить тренерскую работу с его способностями рассказывать сказки. Сейчас еще кому-то лапшу на уши навешает и устроится в какой-нибудь клуб. Какая команда это может быть? Не знаю, все зависит от задач клуба», – сказал Канчельскис.

Слуцкий без работы с ноября, когда покинул «Рубин».

Тренер выигрывал РПЛ с ЦСКА.

Также он возглавлял сборную России на Евро-2016.

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