Агент Магкеева оценил психологическое состояние игрока после второго разрыва «крестов»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, прокомментировал состоянии футболиста, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

Магкеев получил травму в матче с «Сочи» (3:0).

Он покинул поле на 31-й минуте.

Магкеев во второй раз за карьеру порвал крестообразную связку.

– Стас готовится к операции, сейчас решается, где она будет произведена.

– Скорее всего, она будет за границей?

– Да.

– Всe ли нормально у него с точки зрения психологического состояния, потому что этого вторая его подобная травма?

– Чувствует себя хорошо, он сильный парень, что не один раз он уже доказывал и на поле, и в жизни. Вернется еще сильнее. Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни