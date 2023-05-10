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    • Агент Магкеева оценил психологическое состояние игрока после второго разрыва «крестов»

    Агент Магкеева оценил психологическое состояние игрока после второго разрыва «крестов»

    Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, прокомментировал состоянии футболиста, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

    • Магкеев получил травму в матче с «Сочи» (3:0).
    • Он покинул поле на 31-й минуте.
    • Магкеев во второй раз за карьеру порвал крестообразную связку.

    – Стас готовится к операции, сейчас решается, где она будет произведена.

    – Скорее всего, она будет за границей?

    – Да.

    – Всe ли нормально у него с точки зрения психологического состояния, потому что этого вторая его подобная травма?

    – Чувствует себя хорошо, он сильный парень, что не один раз он уже доказывал и на поле, и в жизни. Вернется еще сильнее. Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5306

      PAREVG. 4 часа назад

      Здоровья, и скорейшего восстановления!!!

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      Рейтинг: +1119

      edw7777 5 часов назад

      Бедняга. Сочувствую и желаю успешного и скорейшего выздоровления.

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