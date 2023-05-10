Агент Магкеева оценил психологическое состояние игрока после второго разрыва «крестов»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, прокомментировал состоянии футболиста, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
- Магкеев получил травму в матче с «Сочи» (3:0).
- Он покинул поле на 31-й минуте.
- Магкеев во второй раз за карьеру порвал крестообразную связку.
– Стас готовится к операции, сейчас решается, где она будет произведена.
– Скорее всего, она будет за границей?
– Да.
– Всe ли нормально у него с точки зрения психологического состояния, потому что этого вторая его подобная травма?
– Чувствует себя хорошо, он сильный парень, что не один раз он уже доказывал и на поле, и в жизни. Вернется еще сильнее. Упасть духом мы ему не дадим, он боец по жизни
Источник: «Матч ТВ»