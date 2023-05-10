Мелкадзе объяснил, почему «Сочи» идет в РПЛ десятым

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о следующем сезоне.

«В «Сочи» уже думают о следующем сезоне? Не знаю. Лично я думаю о следующей игре. Но считаю, что в следующем сезоне мы можем повторить успех 2022 года. Почему нет? Да и в этом сезоне могли – просто надо было что-то наладить в обороне и в атаке. Но мы не справились с этой задачей», – сказал Мелкадзе.

Сочинцы год назад финишировали 2-ми под руководством Владимира Федотова.

Летом он ушел в ЦСКА.

Сейчас «Сочи» идет 10-м, а ЦСКА Федотова – 2-м.

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