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    Гвардиола объяснил, почему Холанд не забил «Реалу»

    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанда в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

    «Мы хорошо защищались в штрафной. Глядя на наши усилия – это и есть плей-офф.

    Мы может защищаться и атаковать даже лучше. Алаба и Рюдигер были настолько близки к Холанну, что свободного пространства было очень мало.

    Мы скорректируем пару вещей на следующей неделе», – сказал Гвардиола.

    • Холанд не забивает два матча подряд – впервые с февраля.
    • Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.

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    Источник: Marca

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