Гвардиола объяснил, почему Холанд не забил «Реалу»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанда в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).

«Мы хорошо защищались в штрафной. Глядя на наши усилия – это и есть плей-офф.

Мы может защищаться и атаковать даже лучше. Алаба и Рюдигер были настолько близки к Холанду, что свободного пространства было очень мало.

Мы скорректируем пару вещей на следующей неделе», – сказал Гвардиола.