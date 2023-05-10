Гвардиола объяснил, почему Холанд не забил «Реалу»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре Эрлинга Холанда в матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:1).
«Мы хорошо защищались в штрафной. Глядя на наши усилия – это и есть плей-офф.
Мы может защищаться и атаковать даже лучше. Алаба и Рюдигер были настолько близки к Холанду, что свободного пространства было очень мало.
Мы скорректируем пару вещей на следующей неделе», – сказал Гвардиола.
- Холанд не забивает два матча подряд – впервые с февраля.
- Ответный матч состоится 17 мая в Манчестере.
Источник: Marca