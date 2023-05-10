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    • «Царь России»: в Испании написали материал об игроке «Зенита»

    «Царь России»: в Испании написали материал об игроке «Зенита»

    Журналиста AS Пабло Фуэнтенебро написал материал о полузащитнике «Зенита» Малкоме под названием «От насмешек в «Барселоне» до царя России».

    «Золотая медаль Олимпийских игр в Токио подняла его самооценку после неудачного года в «Барселоне». Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома.

    Вот почему Луиш Кампуш думал о том, чтобы пригласить его в «ПСЖ» зимой, но не получил согласия. Малком – настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», – говорится в материале.

    • В феврале футболист получил российское гражданство.
    • Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
    • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4692

      fakeid 5 часов назад

      болельщики одного неустановленного клуба могут сколько угодно визжать про 40 миллионов, и что первый сезон малком почти не играл из-за травмы, но факты такие: щас он разбегался на всю катушку, и ещё может установить рекорд по голам в чемпионате страны. и - зенит всё равно становился чемпионом из раза в раз после его покупки. так что затраты полностью оправданы.

      стоимость его растёт, возраст 26, контракт до 2027, псж охоту ведёт (и другие летом подключатся, к гадалке не ходи). так что зенит полностью отобьёт этот трансфер или деньгами - или его вкладом в дальнейшие победы, если останется.

      1
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      Рейтинг: +1411

      Lilipyt 6 часов назад

      Если вспомнить то в Барселоне от него избавились и не рассказав о травме колено которое малком лечил год и зенит остался без усиления под ЛЧ

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      Рейтинг: +34273

      VVM1964 6 часов назад

      ПРЕКРАТИТЬ - Царь в России один !!! .... Кто не понял - это Мостовой )))

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      Рейтинг: +1411

      Lilipyt > VVM1964 6 часов назад

      Мостовой после выхода статьи написал журналисту: "Корону мою не трожь"

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