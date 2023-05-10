«Царь России»: в Испании написали материал об игроке «Зенита»

Журналиста AS Пабло Фуэнтенебро написал материал о полузащитнике «Зенита» Малкоме под названием «От насмешек в «Барселоне» до царя России».

«Золотая медаль Олимпийских игр в Токио подняла его самооценку после неудачного года в «Барселоне». Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома.

Вот почему Луиш Кампуш думал о том, чтобы пригласить его в «ПСЖ» зимой, но не получил согласия. Малком – настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», – говорится в материале.