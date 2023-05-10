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  • «Царь России»: в Испании написали материал об игроке «Зенита»

«Царь России»: в Испании написали материал об игроке «Зенита»

10 мая 2023, 00:07
12

Журналиста AS Пабло Фуэнтенебро написал материал о полузащитнике «Зенита» Малкоме под названием «От насмешек в «Барселоне» до царя России».

«Золотая медаль Олимпийских игр в Токио подняла его самооценку после неудачного года в «Барселоне». Освобождение, которое позволило увидеть лучшую версию Малкома.

Вот почему Луиш Кампуш думал о том, чтобы пригласить его в «ПСЖ» зимой, но не получил согласия. Малком – настоящий царь в РПЛ, и за это дорого платят», – говорится в материале.

  • В феврале футболист получил российское гражданство.
  • Интерес к нему сохраняет «ПСЖ».
  • Малком – лучший бомбардир сезона РПЛ (22 гола).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малком
Комментарии (12)
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VVM1964
1683667093
ПРЕКРАТИТЬ - Царь в России один !!! .... Кто не понял - это Мостовой )))
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Lilipyt
1683668325
Если вспомнить то в Барселоне от него избавились и не рассказав о травме колено которое малком лечил год и зенит остался без усиления под ЛЧ
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jek718875
1683694425
Этот журналишка не знает,в России только один коронованный Царь-Мостовой
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ivany4
1683695567
Очень важное дополнение, Малком - настоящий царь в РПЛ, и за это ДОРОГО ПЛАТЯТ. ))) Как в России говориться - видный парень на деревне, а в деревне один я.
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NewLife
1683705727
Бесконечно можно ржать над тремя вещами: - когда купленные журналюги прославляют чумазых игрочишек; - когда ЭСК отмазывает газпромовских арбитров; - когда вонючие обиженные опущенные тролли пытаются что-то возразить Зареме ))))))
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шахта Заполярная
1683708622
Совсем малкому зализали все естественное отверстие, у него скоро начнутся проблемы с походом в туалет. Все таки паскудное у нас газовое сми, если хозяин сказал то они и кошкам и собакам, всем все залижут. Тьфу бл* противно, как и купленный чемпионат грязьпромом и его игрушкой.
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alefreddy
1683728628
Царь только один Мостовой так он себя называет.Других мнений быть не может и точка а то обидется
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