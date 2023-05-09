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    • Оливейра: «Никто не ждал гегемонии «Зенита», когда мы с Семаком пришли из «Уфы»

    Оливейра: «Никто не ждал гегемонии «Зенита», когда мы с Семаком пришли из «Уфы»

    Вильям Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прокомментировал победу клуба в чемпионате России.

    «Огромная гордость за команду и за всe, что мы сделали. Никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли сюда из «Уфы». Но мы трудились и добились результатов.

    Мы работаем каждый день. Поверьте, очень тяжело такого добиться. Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Держаться на вершине очень сложно. Но за счeт самоотдачи, желания и работы они всего добились.

    Каждое чемпионство ощущается по-разному, всегда очень приятно. Со «Спартаком» была эмоциональная игра, мы добились чемпионства против сложного и принципиального соперника. Это большой подарок для нас и фанатов», – сказал Оливейра.

    • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Тренер в «Зените» с 2018 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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