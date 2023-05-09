Оливейра: «Никто не ждал гегемонии «Зенита», когда мы с Семаком пришли из «Уфы»

Вильям Оливейра, ассистент главного тренера «Зенита» Сергея Семака, прокомментировал победу клуба в чемпионате России.

«Огромная гордость за команду и за всe, что мы сделали. Никто такого не ждал, когда мы с Семаком пришли сюда из «Уфы». Но мы трудились и добились результатов.

Мы работаем каждый день. Поверьте, очень тяжело такого добиться. Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Держаться на вершине очень сложно. Но за счeт самоотдачи, желания и работы они всего добились.

Каждое чемпионство ощущается по-разному, всегда очень приятно. Со «Спартаком» была эмоциональная игра, мы добились чемпионства против сложного и принципиального соперника. Это большой подарок для нас и фанатов», – сказал Оливейра.