Талалаев объяснил, почему не уехал за границу, а возглавил «Химки»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал свое апрельское решение возглавить команду.

«Я бы уехал в другую страну, если бы за рубежом не было предвзятого отношения к российским тренерам.

Мои переговоры с «Химками» велись три дня. Мне предложили не только тренерскую работу, но и работу функционера. Буду отвечать за приглашение футболистов, за подготовку резерва. У меня в карьере впервые такое предложение поступило. Мне дали возможность, чтобы все вопросы были на мне. Туфан Садыгов сказал, что готов финансировать», – сообщил Талалаев.

«Химки» идут в РПЛ в зоне вылета.

Ближайший соперник – «Спартак» (13 мая).

Талалаев ранее уже возглавлял «Химки».

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