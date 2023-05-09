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  • Талалаев объяснил, почему не уехал за границу, а возглавил «Химки»

Талалаев объяснил, почему не уехал за границу, а возглавил «Химки»

9 мая 2023, 16:59

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал свое апрельское решение возглавить команду.

«Я бы уехал в другую страну, если бы за рубежом не было предвзятого отношения к российским тренерам.

Мои переговоры с «Химками» велись три дня. Мне предложили не только тренерскую работу, но и работу функционера. Буду отвечать за приглашение футболистов, за подготовку резерва. У меня в карьере впервые такое предложение поступило. Мне дали возможность, чтобы все вопросы были на мне. Туфан Садыгов сказал, что готов финансировать», – сообщил Талалаев.

  • «Химки» идут в РПЛ в зоне вылета.
  • Ближайший соперник – «Спартак» (13 мая).
  • Талалаев ранее уже возглавлял «Химки».

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Химки Талалаев Андрей
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