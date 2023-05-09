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    • Быстров: «У «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берeшь»

    Быстров: «У «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берeшь»

    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал трансферную политику «Спартака».

    «Зениту» дают огромные деньги? А что, у «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берeшь… Половину иностранцев можно смело упомянуть. Что «Спартаку» мешает брать качественных футболистов?! Промеса ведь нашли. Вопрос к тем, кто работает в клубе.

    «Зенит» подходит к своим трансферам очень внимательно. У них нельзя взять игрока, если Семак будет против. А в «Спартаке» думают: «Кто там у нас свободный? Давай к нам! А, не усилил. Ладно».

    Тиль, Крал, Дуарте, Фигарте… Блин, там за пять лет столько перечислять. За это время можно было трeх идеальных футболистов взять. А что мешало русских футболистов брать?

    В «Спартак» должны приходить иностранцы, которые будут усиливать клуб. Дуарте – труп», – сказал Быстров в шоу «Это футбол, брат!».

    • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
    • Клуб из Петербурга обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии24
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      Рейтинг: +10778

      ivany4 2 часа назад

      Быстров "хорошо" считает деньги и свои и чужие.)))
      А вот так называть своих товарищей по цеху это уже откровенный идиотизм. Не удивлюсь если действующие футболисты будут называть его говноэкспертом, или при встречи с ними он начнет "спотыкаться".
      При таком количестве "знатоков развития футбола" очень сложно найти отечественного тренера для клуба или сборной.

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      Рейтинг: +5063

      Питерский князь 6 часов назад

      Вова нашел, что сравнивать, небо и говно(СпартаГ).
      СпартаГ должен нашим игрокам обувь чистить!
      :)))

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      Рейтинг: +3364

      Опорник84 7 часов назад

      Многие здесь считают, что в Лукойле денег нет? У Лукойла деньги есть, и не меньше чем у газпрома. Только лукойлу Спартак не нужен. Разогнать всю шушеру которая крутится возле клуба и заниматься делом.

      1
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      Рейтинг: +923

      rac531 7 часов назад

      Бюджет Зенита более 30 миллиардов рублей.
      Бюджет Спартака - 12 миллиардов рублей.
      При этом, аренда Баклан-арены обходится Зениту в 1 рубль)
      Между прочим, Газпром ни копейки не вложил в строительство Баклан-арены, а Федун строил на свои деньги)
      Далее. Бразилы получают от 500 миллионов рублей, а за победу над Спартаком (за ОДНУ победу) им выписали премии по ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ на рыло)
      Олимпийские чемпионы столтько не получают)))))))))))))
      Ну, и откуда у Спартака, впрочем, как и у других клубов такие халявные деньги из Госбюджета?
      Так что, был ты Володька, есть Вольодька, и умрешь Володькой)))
      Долголетья тебе, мы любим посмеяться)

      1
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      Рейтинг: +435

      АлексМак 7 часов назад

      Истину глаголит Вова

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      Рейтинг: +560

      FCSpartakM 7 часов назад

      Если у Спартака были деньги, они бы брали футболистов по 20-25 млн. Володя настолько туп, что даже банально может открыть трансфермакет и посмотреть сколько тратит зенит и сколько тратит Спартак. Болотники на одних аргентинцах около 100 мульов потратили за трансферное окно, такую сумму Спартак и за пять лет не осилит

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      Рейтинг: +3364

      Опорник84 > FCSpartakM 6 часов назад

      У Спартака денег нет, это точно. А у Лукойла они есть, только не дают нужную сумму.

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      Рейтинг: +560

      FCSpartakM > Опорник84 3 часа назад

      лукойл и не должен давать кучу денег, так же как и другие спонсоры других клубов, потому что футбол прибыль не приносит. А зенит это проект Миллера , он вбухает сколько угодно для своего личного удовлетворения.

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      Рейтинг: +10778

      ivany4 > Опорник84 2 часа назад

      Лукойл только год владеет Спартаком. Пусть для начала разберутся что в клубе твориться. Ну а там посмотрим.

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      Рейтинг: +18392

      paracetamol 7 часов назад

      В принципе все правильно, но как быть с откатами?

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      Рейтинг: +1778

      Suvorov51 8 часов назад

      Вот интересно, себя быстрый к каким относит

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      Рейтинг: +21342

      derrik2000 8 часов назад

      Ну, да.
      Манагеры селекционной службы уже который сезон "работают" только себе в карман. ((

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      Рейтинг: +2147

      ПалкоВводецъ (returned) 8 часов назад

      Правильно Вовчик. Хряки покупают десять по рублю неликвид, а могли купить 1 за 10, но качественный. Что с них лузеров брать, если даже тренера купили супернеликвидного физрука. Гыгыгы

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