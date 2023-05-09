Быстров: «У «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берeшь»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал трансферную политику «Спартака».

«Зениту» дают огромные деньги? А что, у «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берeшь… Половину иностранцев можно смело упомянуть. Что «Спартаку» мешает брать качественных футболистов?! Промеса ведь нашли. Вопрос к тем, кто работает в клубе.

«Зенит» подходит к своим трансферам очень внимательно. У них нельзя взять игрока, если Семак будет против. А в «Спартаке» думают: «Кто там у нас свободный? Давай к нам! А, не усилил. Ладно».

Тиль, Крал, Дуарте, Фигарте… Блин, там за пять лет столько перечислять. За это время можно было трeх идеальных футболистов взять. А что мешало русских футболистов брать?

В «Спартак» должны приходить иностранцы, которые будут усиливать клуб. Дуарте – труп», – сказал Быстров в шоу «Это футбол, брат!».

«Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Клуб из Петербурга обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ.

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