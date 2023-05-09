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  • Быстров: «У «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берeшь»

Быстров: «У «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берeшь»

9 мая 2023, 11:59
20

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал трансферную политику «Спартака».

«Зениту» дают огромные деньги? А что, у «Спартака» нет денег? Конечно, когда ты десять говнофутболистов берeшь… Половину иностранцев можно смело упомянуть. Что «Спартаку» мешает брать качественных футболистов?! Промеса ведь нашли. Вопрос к тем, кто работает в клубе.

«Зенит» подходит к своим трансферам очень внимательно. У них нельзя взять игрока, если Семак будет против. А в «Спартаке» думают: «Кто там у нас свободный? Давай к нам! А, не усилил. Ладно».

Тиль, Крал, Дуарте, Фигарте… Блин, там за пять лет столько перечислять. За это время можно было трeх идеальных футболистов взять. А что мешало русских футболистов брать?

В «Спартак» должны приходить иностранцы, которые будут усиливать клуб. Дуарте – труп», – сказал Быстров в шоу «Это футбол, брат!».

  • «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
  • Клуб из Петербурга обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Быстров Владимир
Комментарии (20)
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Мася_1989
1683623321
Володька опять накатил?
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NewLife
1683623433
10 говнофутболистов вчера раскатывали помойку, как детей. Ты болван, Володька.
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Taps
1683624270
Мало того, что говнофутболисты, так ещё и не"гры.
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NewLife
1683626212
Это в газпроме нет денег - своих. Это народное достояние принадлежит государству и поэтому деньги на содержание синита уменьшают поступления в бюджет. Ты лучше не в чужих, а в своих карманах посчитай, а то зюба где-то недалеко))
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derrik2000
1683627025
Ну, да. Манагеры селекционной службы уже который сезон "работают" только себе в карман. ((
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paracetamol
1683627438
В принципе все правильно, но как быть с откатами?
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FCSpartakM
1683628030
Если у Спартака были деньги, они бы брали футболистов по 20-25 млн. Володя настолько туп, что даже банально может открыть трансфермакет и посмотреть сколько тратит зенит и сколько тратит Спартак. Болотники на одних аргентинцах около 100 мульов потратили за трансферное окно, такую сумму Спартак и за пять лет не осилит
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АлексМак
1683628884
Истину глаголит Вова
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Опорник84
1683630711
Многие здесь считают, что в Лукойле денег нет? У Лукойла деньги есть, и не меньше чем у газпрома. Только лукойлу Спартак не нужен. Разогнать всю шушеру которая крутится возле клуба и заниматься делом.
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ivany4
1683646160
Быстров "хорошо" считает деньги и свои и чужие.))) А вот так называть своих товарищей по цеху это уже откровенный идиотизм. Не удивлюсь если действующие футболисты будут называть его говноэкспертом, или при встречи с ними он начнет "спотыкаться". При таком количестве "знатоков развития футбола" очень сложно найти отечественного тренера для клуба или сборной.
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