Лантратов – лучший вратарь по отражению пенальти в РПЛ и Европе

Илья Лантратов лидирует в РПЛ по числу отбитых пенальти с момента своего дебюта (август 2020 года).
Вратарь «Локомотива» за этот период отразил восемь 11-метровых ударов.
Всего Лантратову пробивали 24 пенальти, то есть он парировал каждый третий.
- 8 – Илья Лантратов
- 3 – Егор Бабурин
- 3 – Игорь Акинфеев
- 3 – Александр Беленов
- 3 – Иван Ломаев
- 3 – Сергей Песьяков
Также Лантратов является лучшим голкипером топ-10 лиг Европы по отраженным пенальти с августа 2020 года.
Его ближайший преследователь – Эдгар Бадия из «Эльче», у которого семь парированных ударов.
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Источник: Opta