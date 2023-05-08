Лантратов – лучший вратарь по отражению пенальти в РПЛ и Европе

Илья Лантратов лидирует в РПЛ по числу отбитых пенальти с момента своего дебюта (август 2020 года).

Вратарь «Локомотива» за этот период отразил восемь 11-метровых ударов.

Всего Лантратову пробивали 24 пенальти, то есть он парировал каждый третий.

Также Лантратов является лучшим голкипером топ-10 лиг Европы по отраженным пенальти с августа 2020 года.

Его ближайший преследователь – Эдгар Бадия из «Эльче», у которого семь парированных ударов.

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