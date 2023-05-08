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    • Губерниев назвал условие для чемпионства «Зенита» в следующем сезоне

    Губерниев назвал условие для чемпионства «Зенита» в следующем сезоне

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о перспективах «Зенита» в сезоне-2023/24.

    • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
    • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
    • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

    «Это красивая история – «Зенит» хотел победить именно сегодня, выиграть у «Спартака», который не побеждает в Питере 11 лет, и досрочно стать чемпионом.

    Этого хотел Санкт‑Петербург, и в итоге «Зенит» это сделал. Теперь ему нужно правдами и неправдами удерживать Малкома и Вендела.

    Если «Зенит» их удержит, тогда в следующем сезоне выиграет очередной титул. А если не удержит, то тоже могут выиграть, но уже придется сильно постараться. С бразильцами – одна история, без них – другая.

    Поздравляю «Зенит» с чемпионством! Состав их команды несопоставим с другими коллективами РПЛ, «Зенит» мощнее и явно сильнее всех», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      FCSpartakM 4 минуты назад

      наивный димасик думает, что там нет бабок купить им замену

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25064

      bset 3 часа назад

      Если Зенит удержит Газпром и кабинетные решения, он снова станет чемпионом

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6316

      rash1959 3 часа назад

      Какие нах перспективы? Опять распишут в кабинетах кто за кем, ... и понеслась. P.S. Если власть конечно не поменяется.

      2
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