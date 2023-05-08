Губерниев назвал условие для чемпионства «Зенита» в следующем сезоне

наивный димасик думает, что там нет бабок купить им замену
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о перспективах «Зенита» в сезоне-2023/24.
- Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
- Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
- «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).
«Это красивая история – «Зенит» хотел победить именно сегодня, выиграть у «Спартака», который не побеждает в Питере 11 лет, и досрочно стать чемпионом.
Этого хотел Санкт‑Петербург, и в итоге «Зенит» это сделал. Теперь ему нужно правдами и неправдами удерживать Малкома и Вендела.
Если «Зенит» их удержит, тогда в следующем сезоне выиграет очередной титул. А если не удержит, то тоже могут выиграть, но уже придется сильно постараться. С бразильцами – одна история, без них – другая.
Поздравляю «Зенит» с чемпионством! Состав их команды несопоставим с другими коллективами РПЛ, «Зенит» мощнее и явно сильнее всех», – сказал Губерниев.
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