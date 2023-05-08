Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев назвал условие для чемпионства «Зенита» в следующем сезоне

Губерниев назвал условие для чемпионства «Зенита» в следующем сезоне

8 мая 2023, 08:39
3

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев порассуждал о перспективах «Зенита» в сезоне-2023/24.

  • Накануне петербуржцы досрочно выиграли РПЛ – за 4 тура до конца первенства.
  • Для команды это 5-й чемпионский титул подряд.
  • «Зенит» взял чемпионство благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2).

«Это красивая история – «Зенит» хотел победить именно сегодня, выиграть у «Спартака», который не побеждает в Питере 11 лет, и досрочно стать чемпионом.

Этого хотел Санкт‑Петербург, и в итоге «Зенит» это сделал. Теперь ему нужно правдами и неправдами удерживать Малкома и Вендела.

Если «Зенит» их удержит, тогда в следующем сезоне выиграет очередной титул. А если не удержит, то тоже могут выиграть, но уже придется сильно постараться. С бразильцами – одна история, без них – другая.

Поздравляю «Зенит» с чемпионством! Состав их команды несопоставим с другими коллективами РПЛ, «Зенит» мощнее и явно сильнее всех», – сказал Губерниев.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак» 1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА 1
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1683525316
Какие нах перспективы? Опять распишут в кабинетах кто за кем, ... и понеслась. P.S. Если власть конечно не поменяется.
Ответить
FCSpartakM
1683538977
наивный димасик думает, что там нет бабок купить им замену
Ответить
serppion
1683544660
Не уважаю Губошлёпа, но всё сказанное им правда. Будь у Зенита спонсором вместо Газпрома какая-нибудь "Пензенская селёдка" - торчал бы он в глубокой попе.
Ответить
Главные новости
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
4
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
4
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
4
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
28
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+