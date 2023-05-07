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    • Мостовой: «Думаете, если бы Семак пришел в «Урал», он стал бы чемпионом?»

    Мостовой: «Думаете, если бы Семак пришел в «Урал», он стал бы чемпионом?»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал об уровне главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Тренер в «Зените» с 2018 года.
    • Мостовой никогда не тренировал на профессиональном уровне.

    «Можно ли Семака назвать лучшим тренером РПЛ? Я на тему не люблю говорить. Я за свою жизнь видел очень много тренеров. Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Если Сергей Богданович завтра уйдет из «Зенита» в «Урал», думаете, уральцы станут чемпионами? Нет, никогда. Вот если в «Урал» придут легионеры «Зенита», которых я назвал, тогда петербуржцы точно в тройке будут. Это простая истина, и все должны это понимать», – сказал Мостовой.

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    Источник: Metaratings

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    07.05.2023 21:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +555

      eugen-han 6 часов назад

      Семак - тренер хороший, тут спорить не о чем.
      Лучше или хуже Карпина?-вопрос открытый.
      Стал бы Семак чемпионом с Уралом? При определенных условиях в современном футболе стал бы, но создали бы эти условия в Екатеринбурге,- это вопрос.
      В футболе, как и в жизни сначало работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Если Карпин и Семак сразу начали работать в больших командах, как Спартак и Зенит, то им конечно повезло в отличии от большинства остальных тренеров. Эти хоть реально поиграли в футбол, а ведь в одно время в Европе была мода на тренеров молодых и ранних без прошлого опыта игры в футбол, типа Слуцкого, которые могли хорошо говорить и может быть мотивировать, но не более того.

      0
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      Рейтинг: +198

      Бригадный 6 часов назад

      Царь истину глаголить изволит. Проверяется легко. Берем, например, ... Пепку из МС. И ставим его к рулю Торпедо. Становится ли Пепка с Торпедо (в его нынешнем составе) чемпионом? Сомнительно.

      0
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      Рейтинг: +2461

      docndoc 8 часов назад

      Если с Семаком и газпром придет, то очень даже возможно...

      0
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      Рейтинг: +738

      Номэд 8 часов назад

      Что там Урал. Убери из помойного клуба пару бразил, и педикулезники даже в пятерку не войдут с этим физруком.

      1
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      Рейтинг: +1406

      Lilipyt 11 часов назад

      Семак может придти в Торпедо и вылететь. Это будет означать, что он плохой тренер или то что в команде игроки низкого уровня?! Мостовой сам ответил на свой вопрос " Вот если в «Урал» придут легионеры «Зенита»". Чемпионство зависит не только от тренера, но и от класса игроков. На шару можно выиграть один раз. Но несколько раз подряд, нет!

      0
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      Рейтинг: +5044

      neveldomha 12 часов назад

      Когда Мостовой говорит "думаете", возникает вопрос, а откуда он знает это слово?

      1
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      Рейтинг: +10762

      ivany4 14 часов назад

      ЦИРК.
      Мостовой переобувается на лету!

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      Рейтинг: +462

      Завулон new new 14 часов назад

      Как был не слишком умным так им и остался.

      0
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      Рейтинг: +36

      erybov1965 14 часов назад

      Согласен полностью.Сейчас в нашем футболе,все решают деньги и только.

      1
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      Рейтинг: +1460

      Mariner > erybov1965 11 часов назад

      Не только в нашем - везде сейчас так и это всё портит. Надо брать пример с НХЛ с их драфтами и кучей других ограничений.

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      Рейтинг: +1406

      Lilipyt > erybov1965 11 часов назад

      Почему сейчас? Всегда так было! У каждой команды свой бюджет и достижения клубов соответствующие, но не всегда.

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      Рейтинг: +36

      erybov1965 > erybov1965 4 часа назад

      О каких Вы достижениях клубов говорите.Зачем нам иностранцы в клубах,если мы не играем в Европе.А деньги,как Вы говорите "бюджет",направить на воспитание игроков в своих академиях.Но это долго, да и потрудиться надо.А тут все и сразу,еще и люди далекие от футбола смогут заработать.

      0
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      Рейтинг: +4136

      Ziklop 14 часов назад

      Мостовой истину сказал! Семак очень слабый тренер!

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      Рейтинг: +1406

      Lilipyt > Lilipyt 11 часов назад

      Многократный чемпион слабый? Что ты мелишь завистник. Семак вместе со своим тренерским штабом создал команду, которая 5 раз подряд становится чемпионом. Играет уверенно на длительной дистанции, нежели другие ТОП клубы РПЛ со взлетами и падениями.

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      Рейтинг: +8209

      nik55 > Lilipyt 3 часа назад

      сам с собой говоришь----это диагноз

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      Рейтинг: +1123

      Cubinec1989 > Lilipyt 3 часа назад

      Все видели как они играют в еврокубках, с тренером Семаком...

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