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  • Мостовой: «Думаете, если бы Семак пришел в «Урал», он стал бы чемпионом?»

Мостовой: «Думаете, если бы Семак пришел в «Урал», он стал бы чемпионом?»

7 мая 2023, 21:39
21

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал об уровне главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

  • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
  • Тренер в «Зените» с 2018 года.
  • Мостовой никогда не тренировал на профессиональном уровне.

«Можно ли Семака назвать лучшим тренером РПЛ? Я на тему не люблю говорить. Я за свою жизнь видел очень много тренеров. Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Если Сергей Богданович завтра уйдет из «Зенита» в «Урал», думаете, уральцы станут чемпионами? Нет, никогда. Вот если в «Урал» придут легионеры «Зенита», которых я назвал, тогда петербуржцы точно в тройке будут. Это простая истина, и все должны это понимать», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Мостовой Александр
Комментарии (21)
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somn
1683485662
А сам не может лицензию получить. Куда не придёт, везде ж@па.
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Ziklop
1683485718
Мостовой истину сказал! Семак очень слабый тренер!
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erybov1965
1683486032
Согласен полностью.Сейчас в нашем футболе,все решают деньги и только.
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Завулон new new
1683486811
Как был не слишком умным так им и остался.
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ivany4
1683487351
ЦИРК. Мостовой переобувается на лету!
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neveldomha
1683495104
Когда Мостовой говорит "думаете", возникает вопрос, а откуда он знает это слово?
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Lilipyt
1683498767
Семак может придти в Торпедо и вылететь. Это будет означать, что он плохой тренер или то что в команде игроки низкого уровня?! Мостовой сам ответил на свой вопрос " Вот если в «Урал» придут легионеры «Зенита»". Чемпионство зависит не только от тренера, но и от класса игроков. На шару можно выиграть один раз. Но несколько раз подряд, нет!
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docndoc
1683509886
Если с Семаком и газпром придет, то очень даже возможно...
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Бригадный
1683515126
Царь истину глаголить изволит. Проверяется легко. Берем, например, ... Пепку из МС. И ставим его к рулю Торпедо. Становится ли Пепка с Торпедо (в его нынешнем составе) чемпионом? Сомнительно.
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eugen-han
1683515823
Семак - тренер хороший, тут спорить не о чем. Лучше или хуже Карпина?-вопрос открытый. Стал бы Семак чемпионом с Уралом? При определенных условиях в современном футболе стал бы, но создали бы эти условия в Екатеринбурге,- это вопрос. В футболе, как и в жизни сначало работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Если Карпин и Семак сразу начали работать в больших командах, как Спартак и Зенит, то им конечно повезло в отличии от большинства остальных тренеров. Эти хоть реально поиграли в футбол, а ведь в одно время в Европе была мода на тренеров молодых и ранних без прошлого опыта игры в футбол, типа Слуцкого, которые могли хорошо говорить и может быть мотивировать, но не более того.
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