Мостовой: «Думаете, если бы Семак пришел в «Урал», он стал бы чемпионом?»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал об уровне главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.

Тренер в «Зените» с 2018 года.

Мостовой никогда не тренировал на профессиональном уровне.

«Можно ли Семака назвать лучшим тренером РПЛ? Я на тему не люблю говорить. Я за свою жизнь видел очень много тренеров. Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Если Сергей Богданович завтра уйдет из «Зенита» в «Урал», думаете, уральцы станут чемпионами? Нет, никогда. Вот если в «Урал» придут легионеры «Зенита», которых я назвал, тогда петербуржцы точно в тройке будут. Это простая истина, и все должны это понимать», – сказал Мостовой.

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