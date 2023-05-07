Мостовой: «Думаете, если бы Семак пришел в «Урал», он стал бы чемпионом?»

Семак - тренер хороший, тут спорить не о чем.
Лучше или хуже Карпина?-вопрос открытый.
Стал бы Семак чемпионом с Уралом? При определенных условиях в современном футболе стал бы, но создали бы эти условия в Екатеринбурге,- это вопрос.
В футболе, как и в жизни сначало работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. Если Карпин и Семак сразу начали работать в больших командах, как Спартак и Зенит, то им конечно повезло в отличии от большинства остальных тренеров. Эти хоть реально поиграли в футбол, а ведь в одно время в Европе была мода на тренеров молодых и ранних без прошлого опыта игры в футбол, типа Слуцкого, которые могли хорошо говорить и может быть мотивировать, но не более того.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал об уровне главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
- «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
- Тренер в «Зените» с 2018 года.
- Мостовой никогда не тренировал на профессиональном уровне.
«Можно ли Семака назвать лучшим тренером РПЛ? Я на тему не люблю говорить. Я за свою жизнь видел очень много тренеров. Не хочу говорить, что Семак – лучший тренер РПЛ. Если Сергей Богданович завтра уйдет из «Зенита» в «Урал», думаете, уральцы станут чемпионами? Нет, никогда. Вот если в «Урал» придут легионеры «Зенита», которых я назвал, тогда петербуржцы точно в тройке будут. Это простая истина, и все должны это понимать», – сказал Мостовой.
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