Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аленичев ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»

6 мая 2023, 12:25
3

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о возможном возвращении в московский клуб.

«Будет шанс вернуться в «Спартак» – вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия.

Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду.

У меня были варианты, которые мне были просто не интересны», – сказал Аленичев.

  • Тренер возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
  • Он остается без работы с мая 2019 года.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

Еще по теме:
Аленичев: «Приятно, что мой второй папа возглавил «Реал»
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай» 1
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы» 30
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1683370835
С харизмой, умением "завести" игроков у тебя и Титова совсем швах. Вот, умение найти нужных игроков, тренера по тактике и предложить клубу подписать их, это - да. Здесь всё в порядке. Поэтому не видать тебе должности ГТ в Спартаке от слова "совсем". Если, правда, какой-нибудь "эффективный манагер" не подпишет.
Ответить
serglider
1683375856
Как тренер - Алень никакой! Вся проблема бывших футболеров идущих в тренеры и игравших, в свое время, за сборную и за бугром, что они считают себя крутыми тренерами, коими не являются от слова - "совсем"! А начинать с азов или низших лиг, считают для себя делом зашкварным и недостойным их статуса. По-этому и болтаются, как говно в прорубе))) Напишут какой-нибудь высер в СМИ, что бы все не забывали про них и ждут когда посыпятся на них предложения возглавить какой-нибудь клуб на вкусных условиях)))
Ответить
NewLife
1683381891
Так понятно, Сарочка согласна, остается выяснить, согласен ли граф Потоцкий)
Ответить
Главные новости
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
1
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
3
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
2
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
10
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Все новости
Все новости
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
1
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
12
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
9
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
22
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
16
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
14
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
2
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
25
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
3
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+