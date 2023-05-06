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    Аленичев ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о возможном возвращении в московский клуб.

    «Будет шанс вернуться в «Спартак» – вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия.

    Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду.

    У меня были варианты, которые мне были просто не интересны», – сказал Аленичев.

    • Тренер возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.
    • Он остается без работы с мая 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.05.2023 12:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18215

      NewLife 6 мая, 17:04

      Так понятно, Сарочка согласна, остается выяснить, согласен ли граф Потоцкий)

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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 6 мая, 16:07

      Вот только в Спартаке своих не хотят приглашать, им из-за океана подавай, а так Алёна самый подходящий тренер, да и Карпушу не мешало бы пригласить, вот вам два нормальных тренера с понятием руского языка, а всех иноземцев надо провожать за бугор

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      Рейтинг: +3359

      Опорник84 > Suvorov51 6 мая, 16:25

      Хороший футболист не всегда становится хорошим тренером. Пока Аленичев не очень востребован, это мягко говоря. Карпин конечно как тренер очень вырос.

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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 15:24

      Как тренер - Алень никакой! Вся проблема бывших футболеров идущих в тренеры и игравших, в свое время, за сборную и за бугром, что они считают себя крутыми тренерами, коими не являются от слова - "совсем"! А начинать с азов или низших лиг, считают для себя делом зашкварным и недостойным их статуса. По-этому и болтаются, как говно в прорубе))) Напишут какой-нибудь высер в СМИ, что бы все не забывали про них и ждут когда посыпятся на них предложения возглавить какой-нибудь клуб на вкусных условиях)))

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      Рейтинг: +21330

      derrik2000 6 мая, 14:00

      С харизмой, умением "завести" игроков у тебя и Титова совсем швах.
      Вот, умение найти нужных игроков, тренера по тактике и предложить клубу подписать их, это - да.
      Здесь всё в порядке.
      Поэтому не видать тебе должности ГТ в Спартаке от слова "совсем".
      Если, правда, какой-нибудь "эффективный манагер" не подпишет.

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