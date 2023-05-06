Аленичев ответил, готов ли он вернуться в «Спартак»

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев порассуждал о возможном возвращении в московский клуб.

«Будет шанс вернуться в «Спартак» – вернусь. Будет предложение, значит, будем смотреть на условия.

Конечно, планирую в будущем тренировать. Но на любое предложение я бросаться не буду.

У меня были варианты, которые мне были просто не интересны», – сказал Аленичев.

Тренер возглавлял «Спартак» с июня 2015-го по август 2016-го года.

Он остается без работы с мая 2019 года.

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