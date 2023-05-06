«Ювентус» близок к покупке защитника сборной Испании

«Ювентус» почти договорился о трансфере Пау Торреса из «Вильярреала».

Туринский клуб считается основным претендентом на 26-летнего футболиста.

В контракте испанца есть сумма отступных в размере 50 миллионов евро, но «Ювентус», вероятно, купит его дешевле из-за срока соглашения, истекающего в 2024 году.

Торрес всю карьеру провел в «Вильярреале», за исключением одного сезона в аренде в «Малаге».

Он забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 169 матчах.

В активе защитника 23 игры в составе сборной Испании.

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