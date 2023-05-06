Черчесов с «Ференцварошем» вновь выиграл чемпионат, Златан перейдет в «Монцу», Обляков – лучший в апреле и другие новости

«Локомотив» может купить форварда «Крыльев»: в нем видят замену Игнатьеву.

Ибрагимович близок к переходу из «Милана» в другой клуб Серии А.

«Холанд не забил бы в России 35 мячей»: Канчельскис уверен, что в РПЛ играть сложнее, чем в АПЛ.

Назван лучший игрок РПЛ в апреле: он опередил Малкома и Соболева.

«Челси» лишился шансов на попадание в ЛЧ и ЛЕ – клуб потратил рекордные 611 миллионов на усиление состава.

Мбаппе станет капитаном «ПСЖ» – у Маркиньоса отобрали повязку сразу после продления контракта.

Ранения, ожоги, переломы, передозировка кокаином: более 200 человек пострадали во время празднования чемпионства «Наполи».

Жена Погребняка показала шикарное тело.

Денисов жестко высказался об уровне РПЛ.

Соболева пригласили на парад ко Дню Победы на Красной площади.

Черчесов с «Ференцварошем» второй раз подряд выиграл чемпионат Венгрии.