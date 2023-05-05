Ранения, ожоги, переломы, передозировка кокаином: более 200 человек пострадали во время празднования чемпионства «Наполи»

В четверг вечером «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии.

Празднования по случаю выигранного скудетто привели к высокой травматичности среди болельщиков.

В больницы уже обратились 203 человека, пострадавших в ходе массовых гуляний.

У них выявлены пулевые и ножевые ранения, ожоги и повреждения глаз от файеров и петард, переломы конечностей и носовых перегородок, вывихи плеч, ушибы в результате падений, черепно-мозговые травмы, панические атаки и астматический статус. Один человек был госпитализирован из-за передозировки кокаином.

Для «Наполи» это чемпионство 3-е в истории и первое с 1990 года.

Команда выиграла титул за 5 туров до конца Серии А.

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