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  • Ранения, ожоги, переломы, передозировка кокаином: более 200 человек пострадали во время празднования чемпионства «Наполи»

Ранения, ожоги, переломы, передозировка кокаином: более 200 человек пострадали во время празднования чемпионства «Наполи»

5 мая 2023, 14:47
2

В четверг вечером «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии.

Празднования по случаю выигранного скудетто привели к высокой травматичности среди болельщиков.

В больницы уже обратились 203 человека, пострадавших в ходе массовых гуляний.

У них выявлены пулевые и ножевые ранения, ожоги и повреждения глаз от файеров и петард, переломы конечностей и носовых перегородок, вывихи плеч, ушибы в результате падений, черепно-мозговые травмы, панические атаки и астматический статус. Один человек был госпитализирован из-за передозировки кокаином.

  • Для «Наполи» это чемпионство 3-е в истории и первое с 1990 года.
  • Команда выиграла титул за 5 туров до конца Серии А.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Наполи
Комментарии (2)
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sir_Alex
1683287894
Мои поздравления неаполитанцам
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serglider
1683368077
Можно подумать, что всего этого не было до чемпионства Наполи и не будет после)))
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