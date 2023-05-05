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    • Ранения, ожоги, переломы, передозировка кокаином: более 200 человек пострадали во время празднования чемпионства «Наполи»

    Ранения, ожоги, переломы, передозировка кокаином: более 200 человек пострадали во время празднования чемпионства «Наполи»

    В четверг вечером «Наполи» досрочно стал чемпионом Италии.

    Празднования по случаю выигранного скудетто привели к высокой травматичности среди болельщиков.

    В больницы уже обратились 203 человека, пострадавших в ходе массовых гуляний.

    У них выявлены пулевые и ножевые ранения, ожоги и повреждения глаз от файеров и петард, переломы конечностей и носовых перегородок, вывихи плеч, ушибы в результате падений, черепно-мозговые травмы, панические атаки и астматический статус. Один человек был госпитализирован из-за передозировки кокаином.

    • Для «Наполи» это чемпионство 3-е в истории и первое с 1990 года.
    • Команда выиграла титул за 5 туров до конца Серии А.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    05.05.2023 14:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 13:14

      Можно подумать, что всего этого не было до чемпионства Наполи и не будет после)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2053

      DMитрий 5 мая, 17:23

      А в конце в рояль насрали...! Чудно время провели!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4673

      fakeid 5 мая, 15:11

      если ваша вечеринка не похожа на эту... )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1477

      sir_Alex 5 мая, 14:58

      Мои поздравления неаполитанцам

      0
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