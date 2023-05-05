Жена Погребняка показала шикарное тело

Жена погрябняка показала бы хотя бы зачатки мозгов...Для жены футболиста это недостижимо... Слово "мозг" у футболистов и их подруг в тезаурусе отсутствует... Очередная футбольная б.л.я.д.ю.г.а
Мария Погребняк выложила новую фотографию в соцсетях.
На снимке жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка лежит возле бассейна.
«Хорошо побыть наедине со своими мыслями», – написала Мария.
- У Марии и Павла трое сыновей.
- Последним клубом Погребняка был «Урал».
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