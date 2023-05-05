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    Жена Погребняка показала шикарное тело

    Мария Погребняк выложила новую фотографию в соцсетях.

    На снимке жена экс-нападающего сборной России Павла Погребняка лежит возле бассейна.

    «Хорошо побыть наедине со своими мыслями», – написала Мария.

    • У Марии и Павла трое сыновей.
    • Последним клубом Погребняка был «Урал».

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2023 14:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +128

      witalik 6 мая, 20:12

      Жена погрябняка показала бы хотя бы зачатки мозгов...Для жены футболиста это недостижимо... Слово "мозг" у футболистов и их подруг в тезаурусе отсутствует... Очередная футбольная б.л.я.д.ю.г.а

      0
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      Рейтинг: +228

      Napaleon Banapart 5 мая, 18:52

      «Хорошо побыть наедине со своими мыслями»... Не ну как ёОбнут что то хоть стой хоть падай. МЫСЛИ.. Да там сквозняк непрерывный...

      3
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 5 мая, 16:49

      Шикарного тела не вижу,а вижу размер ноги 46

      7
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      Рейтинг: +22319

      Persona_non_Grata > jek718875 5 мая, 20:01

      Чем ближе к объективу, тем предметы кажутся больше - обман зрения. Этим замечательно пользуются рыбаки, фотографируясь со своими трофеями на вытянутых вперед руках. Возьми на вооружение, если захочешь кому послать интимное фото ! )))

      1
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      Рейтинг: +2149

      jek718875 > Persona_non_Grata 5 мая, 22:16

      Понял

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      Рейтинг: +18073

      Barmaleushka 5 мая, 16:35

      А где шикарноетело ?

      1
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      Рейтинг: +4265

      Иван Петров 1986 5 мая, 16:30

      Еще одна дура без мозгов.

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      Рейтинг: +128

      witalik > Иван Петров 1986 6 мая, 20:14

      Там без мозгов в первую очередь падла погрябняк, дурачок...

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