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    • Ибрагимович близок к переходу из «Милана» в другой клуб Серии А

    Ибрагимович близок к переходу из «Милана» в другой клуб Серии А

    Нападающий Златан Ибрагимович близок к уходу из «Милана».

    По информации FootMercato, у 41-летнего шведа есть устная договоренность с «Монцей», которая идет на 11-м месте в Серии А.

    • В этом сезоне Ибрагимович забил 1 гол в 4 матчах.
    • Он рискует пропустить концовку сезона из-за очередной травмы.
    • Форвард хорошо знаком с владельцем «Монцы» Сильвио Берлускони, который ранее руководил «Миланом».

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    Источник: FootMercato

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    05.05.2023 10:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2609

      serglider 6 мая, 13:20

      Бред! Златону пора смирится с неизбежным... Организм с возрастом стареет и с этим ничего нельзя поделать. Лучше вовремя уйти, что бы не стать всеобщим посмешищем, но видимо здравый смысл не может взять верх над жадностью.

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      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 5 мая, 14:44

      В тренеры попа бы уже Златону, помощником на первое время

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      Ответить
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      Рейтинг: +2609

      serglider > Александр.Т. 6 мая, 13:22

      Вероятно, не хочет Златан сюсюкаться, за пригошню евро, с футболерами.

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