Ибрагимович близок к переходу из «Милана» в другой клуб Серии А

Бред! Златону пора смирится с неизбежным... Организм с возрастом стареет и с этим ничего нельзя поделать. Лучше вовремя уйти, что бы не стать всеобщим посмешищем, но видимо здравый смысл не может взять верх над жадностью.
Нападающий Златан Ибрагимович близок к уходу из «Милана».
По информации FootMercato, у 41-летнего шведа есть устная договоренность с «Монцей», которая идет на 11-м месте в Серии А.
- В этом сезоне Ибрагимович забил 1 гол в 4 матчах.
- Он рискует пропустить концовку сезона из-за очередной травмы.
- Форвард хорошо знаком с владельцем «Монцы» Сильвио Берлускони, который ранее руководил «Миланом».