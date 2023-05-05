«Челси» лишился шансов на попадание в ЛЧ и ЛЕ – клуб потратил рекордные 611 миллионов на усиление состава

«Челси» набрал 39 очков в 33 турах АПЛ и занимает 12-е место в таблице.
Команда досрочно лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов или Лигу Европы в сезоне-2023/24.
«Челси» впервые за семь лет не сыграет в одном из двух главных еврокубков. Теоретическая возможность участия в Лиге конференций пока сохраняется.
- В 2022 году у лондонского клуба сменился владелец.
- Американец Тодд Боули выкупил «Челси» у Романа Абрамовича.
- С тех пор на усиление состава было потрачено 611 миллионов евро – это трансферный рекорд за один сезон.
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Источник: «Бомбардир»