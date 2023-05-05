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    • «Челси» лишился шансов на попадание в ЛЧ и ЛЕ – клуб потратил рекордные 611 миллионов на усиление состава

    «Челси» лишился шансов на попадание в ЛЧ и ЛЕ – клуб потратил рекордные 611 миллионов на усиление состава

    «Челси» набрал 39 очков в 33 турах АПЛ и занимает 12-е место в таблице.

    Команда досрочно лишилась шансов на попадание в Лигу чемпионов или Лигу Европы в сезоне-2023/24.

    «Челси» впервые за семь лет не сыграет в одном из двух главных еврокубков. Теоретическая возможность участия в Лиге конференций пока сохраняется.

    • В 2022 году у лондонского клуба сменился владелец.
    • Американец Тодд Боули выкупил «Челси» у Романа Абрамовича.
    • С тех пор на усиление состава было потрачено 611 миллионов евро – это трансферный рекорд за один сезон.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2023 13:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4443

      sobaka120982 5 мая, 19:52

      Хотели что бы Абрамович ушёл, вот пожалуйста, получите. Ни кто другой так не любил этот клуб

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      Рейтинг: +8303

      Беспонтий 5 мая, 15:57

      "Это был короткий Роман любви моей
      Это был красивый обман - игра теней
      Далеко ушёл караван случайных дней
      Где они растаяли, кто теперь знает


      Манит, манит, манит карусель
      В путешествие по замкнутому кругу.."



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      Рейтинг: +2225

      Dr.Metal 5 мая, 15:19

      Пусть хоть в первую лигу вылетят, все равно на них и на всю Англию

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