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    Малком объяснил, для чего он перешел в «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал возможное досрочное чемпионство клуба в матче со «Спартаком».

    – Если «Зенит» станет чемпионом досрочно, у вас сохранится настрой забивать голы в оставшихся турах, чтобы установить рекорд, о котором все говорят?

    – Я приехал сюда для того, чтобы завоевывать титулы. Уже неоднократно повторял, что никогда не интересовался персональными индивидуальными рекордами. Все, что меня волнует – это только победы, чтобы «Зенит» побеждал. А личные бомбардирские рекорды – это дело второе.

    – Будете ли вы завтра пристально смотреть за матчем «Ростов» – «Факел»?

    – Конечно, для нас хорошо, если этот матч закончится вничью, но в первую очередь мы должны отталкиваться от своей игры, думать о том, чтобы победить в воскресенье. Для нас это самое важное – играть перед своими болельщиками на родном стадионе еще и в таком важном матче.

    Мы не должны оглядываться на соперников и всегда должны играть только на победу.

    • «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье, 7 мая.
    • При определенных условиях «Зенит» может стать чемпионом в этом матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2023 11:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2835

      шахта Заполярная 5 мая, 13:17

      Для чего перешел. Глупый вопрос. Из за денег конечно. Сейчас набегут разные бармалейки и им подобные и будут по своему, с пеной у рта писать, что я не прав.

      2
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      Рейтинг: +3525

      FRZZ 5 мая, 12:12

      Всё, что волнует Малкома - это деньги, хороший контракт. Мы это давно знаем.

      1
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