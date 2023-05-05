Малком объяснил, для чего он перешел в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал возможное досрочное чемпионство клуба в матче со «Спартаком».

– Если «Зенит» станет чемпионом досрочно, у вас сохранится настрой забивать голы в оставшихся турах, чтобы установить рекорд, о котором все говорят?

– Я приехал сюда для того, чтобы завоевывать титулы. Уже неоднократно повторял, что никогда не интересовался персональными индивидуальными рекордами. Все, что меня волнует – это только победы, чтобы «Зенит» побеждал. А личные бомбардирские рекорды – это дело второе.

– Будете ли вы завтра пристально смотреть за матчем «Ростов» – «Факел»?

– Конечно, для нас хорошо, если этот матч закончится вничью, но в первую очередь мы должны отталкиваться от своей игры, думать о том, чтобы победить в воскресенье. Для нас это самое важное – играть перед своими болельщиками на родном стадионе еще и в таком важном матче.

Мы не должны оглядываться на соперников и всегда должны играть только на победу.