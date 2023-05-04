Стало известно, зачем Тухель пытался коленом сломать стойку на тренировке «Баварии»

Появилось объяснение странного поведения Томаса Тухеля на тренировке «Баварии».

Неделю назад СМИ опубликовали фото, на которых тренер пытался коленом сломать пластиковую стойку.

Главной версией было то, что Тухель очень разозлился, но Bild пишет, что этот поступок имел другое значение.

Тренер «Баварии» хотел таким образом показать своим помощникам Арно Михелсу и Жолту Леву, что ситуацию в клубе нужно переломить.

Мюнхенцы при Тухеле вылетели из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Команда лидирует в Бундеслиге с 1-очковым отрывом.

Тухель сменил Юлиана Нагельсмана 24 марта.

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