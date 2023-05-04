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    • Стало известно, зачем Тухель пытался коленом сломать стойку на тренировке «Баварии»

    Стало известно, зачем Тухель пытался коленом сломать стойку на тренировке «Баварии»

    Появилось объяснение странного поведения Томаса Тухеля на тренировке «Баварии».

    Неделю назад СМИ опубликовали фото, на которых тренер пытался коленом сломать пластиковую стойку.

    Главной версией было то, что Тухель очень разозлился, но Bild пишет, что этот поступок имел другое значение.

    Тренер «Баварии» хотел таким образом показать своим помощникам Арно Михелсу и Жолту Леву, что ситуацию в клубе нужно переломить.

    • Мюнхенцы при Тухеле вылетели из Кубка Германии и Лиги чемпионов.
    • Команда лидирует в Бундеслиге с 1-очковым отрывом.
    • Тухель сменил Юлиана Нагельсмана 24 марта.

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    Источник: Bild

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    04.05.2023 21:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2046

      DMитрий 3 часа назад

      Хотел сломать ногу и уйти на больничный.

      0
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      Рейтинг: +2789

      BlackMurder 4 часа назад

      Он понимает , что его сменят, как и все руководство

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      lNeTl 6 часов назад

      Конечно там не скажут, что у чувака "белка"

      0
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