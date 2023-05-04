«Какого фига они выбили «Спартак»?»: в РФС были недовольны сенсационной победой «Акрона»

Журналист Василий Уткин рассказал, что в РФС были недовольны победой «Акрона» над «Спартаком» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

«Разговаривал недавно с одним высокопоставленным сотрудником РФС. И он сказал: «Господи боже мой, всю малину нам испортили. Какого фига они выбили «Спартак»? Финал со «Спартаком» и без него – это две совершенно разные вещи!»

И с этим трудно спорить, но считать убытки от того, что происходит в российском футболе – чуть-чуть менее безнадeжное занятие, чем считать доходы от российского футбола, которых просто нет. А убытки есть всегда. Поэтому спасибо «Акрону», что он пошумел», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.