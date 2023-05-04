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  • «Какого фига они выбили «Спартак»?»: в РФС были недовольны сенсационной победой «Акрона»

«Какого фига они выбили «Спартак»?»: в РФС были недовольны сенсационной победой «Акрона»

4 мая 2023, 17:59
5

Журналист Василий Уткин рассказал, что в РФС были недовольны победой «Акрона» над «Спартаком» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

«Разговаривал недавно с одним высокопоставленным сотрудником РФС. И он сказал: «Господи боже мой, всю малину нам испортили. Какого фига они выбили «Спартак»? Финал со «Спартаком» и без него – это две совершенно разные вещи!»

И с этим трудно спорить, но считать убытки от того, что происходит в российском футболе – чуть-чуть менее безнадeжное занятие, чем считать доходы от российского футбола, которых просто нет. А убытки есть всегда. Поэтому спасибо «Акрону», что он пошумел», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

  • «Акрон» победил «Спартак» со счетом 2:1.
  • В финале Пути регионов команда проиграла «Краснодару» по пенальти.

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Источник: «Чемпоинат»
Россия. Премьер-лига Акрон Спартак Уткин Василий
Комментарии (5)
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Medved2468
1683215251
В принципе, это всё, что нужно знать про развитие футбола в регионах, за пределами МКАД и болотных топей.
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ArReal
1683216518
Спросите у букмекерских контор)))как они выбили 3 московских клуба - и не проиграли Краснодару))) дурачки думают, что это чудо))
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эд100
1683217229
не верю в инсайд, Вася всё сам придумал, что бы посмаковать тему. редко удаётся у него в последнее время зажигать...
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paracetamol
1683217612
Спердяк надо выбивать из всех турников!
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Беспонтий
1683220120
те у василия в друзьях что Бога с прописи упоминают? высокопоставленно не зная что это грех увы и ах __________---- скучна никриативьно и нипазнаватильно пи .з.д.ишь ты вася отсебятину
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