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    • «Какого фига они выбили «Спартак»?»: в РФС были недовольны сенсационной победой «Акрона»

    «Какого фига они выбили «Спартак»?»: в РФС были недовольны сенсационной победой «Акрона»

    Журналист Василий Уткин рассказал, что в РФС были недовольны победой «Акрона» над «Спартаком» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

    «Разговаривал недавно с одним высокопоставленным сотрудником РФС. И он сказал: «Господи боже мой, всю малину нам испортили. Какого фига они выбили «Спартак»? Финал со «Спартаком» и без него – это две совершенно разные вещи!»

    И с этим трудно спорить, но считать убытки от того, что происходит в российском футболе – чуть-чуть менее безнадeжное занятие, чем считать доходы от российского футбола, которых просто нет. А убытки есть всегда. Поэтому спасибо «Акрону», что он пошумел», – сказал Уткин в видео на своeм ютуб-канале.

    • «Акрон» победил «Спартак» со счетом 2:1.
    • В финале Пути регионов команда проиграла «Краснодару» по пенальти.

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    Источник: «Чемпоинат»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka 30 минут назад

      Вот ведь ! Там уже и смета на банкет праздничный смастырена .

      2
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      Рейтинг: +18372

      paracetamol 40 минут назад

      Спердяк надо выбивать из всех турников!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1005

      эд100 46 минут назад

      не верю в инсайд, Вася всё сам придумал, что бы посмаковать тему. редко удаётся у него в последнее время зажигать...

      2
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      Рейтинг: +6141

      AtticusFinch 58 минут назад

      Спросите у букмекерских контор)))как они выбили 3 московских клуба - и не проиграли Краснодару))) дурачки думают, что это чудо))

      1
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      Рейтинг: +532

      Medved2468 1 час назад

      В принципе, это всё, что нужно знать про развитие футбола в регионах, за пределами МКАД и болотных топей.

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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka > Medved2468 1 час назад

      А за пределами "болотных топей" - МКАД . И ты тоже "внутриМКАДовый" . Да,да - не строй иллюзий . Верный вассал Московии .

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      Рейтинг: +532

      Medved2468 > Barmaleushka 44 минуты назад

      Родной, не знаю конечно с какой ты части нашей необъятной, а может и вообще не из РФ, но ты всех под одну гребёнку то не греби. Не ровный жизнь внутри МКАД и за её пределами. А употребленный тобой термин Вассал - совершенно не к месту.

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      Рейтинг: +18064

      Barmaleushka > Medved2468 31 минуту назад

      ".....ты всех под одну гребёнку то не греби. "
      А ты сынок , тож речь свою фильтруй .

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